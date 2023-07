Šojguja je ob prihodu v državo sprejel severnokorejski obrambni minister Kang Sun Nam. Državni mediji so prikazali fotografije na stotine uniformiranih vojakov, ki so ob letališču izrekli dobrodošlico ruski delegaciji.

»Severnokorejci so izrazili polno podporo ruski vojski in ljudem, ki se borijo za obrambo suverenosti ter interesov svoje države,« pa je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Severno Korejo bo danes obiskala tudi delegacija iz Kitajske, ki bo med drugim vključevala člana stalnega odbora politbiroja Lija Hongzhonga. Rusija in Kitajska sta eni redkih držav, ki ohranjata redne stike s Severno Korejo. Zgodovinski zaveznici in sosedi Pjongjanga sta zaenkrat edini potrdili udeležbo na četrtkovih proslavah ob 70. obletnici premirja na Korejskem polotoku.

Premirje, ki je tehnično gledano zgolj zamrznilo, ne pa tudi končalo korejske vojne, bodo v Pjongjangu predvidoma obeležili z vojaško parado. Člani pekinške in moskovske delegacije pa bodo sploh prvi tuji predstavniki, ki bodo obiskali Severno Korejo od začetka pandemije covida-19.

Mednarodno izolirana Severna Koreja je namreč ob izbruhu pandemije pred več kot tremi leti zaprla svoje meje in prepovedala vrnitev celo lastnim državljanom. Gospodarsko menjavo s Kitajsko je znova zagnala lansko leto, novemu veleposlaniku Pekinga pa dovolila prihod šele letos.

Leif-Eric Easley, profesor na univerzi Ewha v Seulu, ocenjuje, da obisk verjetno ne bo privedel do kakršnih koli orožarskih poslov med Moskvo in Pjongjangom in ga označil za "simbolično izkazovanje solidarnosti ob obletnici vojne". Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je sicer javno podprl rusko invazijo na Ukrajino, po trditvah Washingtona pa Rusiji dobavlja tudi rakete.

Nekateri analitiki medtem trdijo, da udeležba ruske in kitajske delegacije na paradi namiguje na morebitno rahljanje ukrepov za zajezitev covida-19, poroča britanski BBC.

Dogajanje okoli proslav dneva zmage na severu polotoka budno spremljajo v Seulu in Washingtonu, ki sta v zadnjem obdobju na nezadovoljstvo Pjongjanga še okrepila vojaško sodelovanje.