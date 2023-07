Priljubljena pohodniška pot na Stari grad in Špico je zaradi številnih podrtih in napol podrtih dreves ter nalomljenih vej, ki visijo iz dreves, na več mestih ponovno neprehodna in zelo nevarna. Velja tudi popolna zapora ceste iz Palovč na Stari grad oziroma v obratni smeri. Zaradi enakega razloga je tudi kolesarska povezava Kamnik-Godič neprehodna, nevarna in zato zaprta do odprave posledic neurja. Tudi na drugih kamniških rekreacijskih, kolesarskih in pohodniških poteh v Kamniku, saj je situacija podobna.