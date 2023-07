Podrta drevesa ogrožajo prometno infrastrukturo in objekte, ponekod je motena oskrba z elektriko, meteorna voda in podtalnica zaliva objekte in ceste, pojavljajo se zemeljski plazovi.

Zaradi intenzivnih in dolgotrajnih neviht z nalivi so naraščali in se razlivali posamezni hudourniški vodotoki v večjem delu države. Več udarov strel je povzročilo požare.

Po do sedaj zbranih podatkih so zabeležili 1979 dogodkov v regijskih centrih Brežice (19), Celje (512), Kranj (167), Ljubljana (235), Maribor (381), Murska Sobota (284), Nova Gorica (176), Novo mesto (5) Postojna (48), Ptuj (56), Trbovlje (22) in Slovenj Gradec (74).

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaradi posledic neurja popolne zapore cest na Primorskem, in sicer na relacijah Dolenja Trebuša-Spodnja Idrija pri Gorenji Kanomlji zaradi podrtih električnih drogov, zaradi podrtega drevja je zaprta cesta Dolenja Trebuša-Čepovan. Prav tako so zaprte ceste Čepovan-Most na Soči in Čepovan-Lokve ter Železniki-Podbrdo pri odcepu za Spodnjo Sorico.

Danes dopoldne bodo padavine postopoma ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.