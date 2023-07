Po dveh dneh premora je slovenski selektor Marco Bonitta v Hočah spet zbral slovenske odbojkarice, ki jih v začetku avgusta čakata tekmi v Puchovu s Slovaško. Minulo soboto so Slovenke s tekmo proti Grčiji končale drugi del priprav na svoj prvi vrhunec letošnje reprezentančne sezone. V Hočah so zadnjo medsebojno tekmo dobile Grkinje, zato pa so bile Slovenke boljše v predhodnih štirih tekmah, medtem ko sta ste prvi dve, obe v Pireju, končali neodločeno.

»Na prvih tekmah z Grčijo smo dobile sliko, čemu se bomo morale v tem tednu na treningih najbolj posvetiti. Na trenutke smo proti Grkinjam že pokazale dobro igro, vseeno pa bi si želela, da bi bila naša igra še bolj stabilna. Mislim, da smo lahko veliko boljše tudi v bloku in obrambi. Komaj čakam, da popravimo svoje pomanjkljivosti, nato pa prihodnji teden spet začenjamo s tekmami. Tokrat proti Slovaški,« je pred včerajšnjim treningom dejala Saša Planinšec, kapetanka slovenske reprezentance, ki je tokrat v nekoliko okrnjeni zasedbi, saj so jo po prvi tekmi z Grčijo zapustile Mija Šiftar, Maša Pucelj, Nika Milošič in Selena Leban, ki v teh dneh igrajo za mladinsko ekipo na olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru. Ekipi bo na treningih pomagala tudi Isa Ramić, sicer odbojkarica Nove KBM Branika.

Brez četverice, ki je na OFEM

»Pred nami je še en naporen teden priprav, tokrat predvsem v smislu, da bo ekipa okrnjena, kajti nekatere naše igralke so na OFEM v Mariboru. Ker so telesne priprave že za nami, se bomo lahko v tem tednu posvetili tehniki in odpravi napak, ki so se nam pojavljale na tekmah z Grčijo. Na teh tekmah so vse igralke dobile priložnost za igro, zato je trenerski štab na tekočem z napredkom vsake igralke, prav tako natančno vemo, katera si najhitreje opomore po napornih treningih. Sicer že vse od prvega dne priprav, ki smo jih začeli v Kranjski Gori, pazimo, da imajo igralke po vsakem treningu dovolj počitka, prav tako po vsakem ciklu priprav dobijo nekaj prostih dni. Skratka, smo v zaključnem delu priprav, ko se bomo ukvarjali le še s tehničnimi podrobnostmi, pred nami pa so še tekme s Slovaško, Azerbajdžanom in Hrvaško,« je povedal nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Andrej Flajs, pomočnik slovenskega selektorja Marca Bonitte.

Pred odhodom v Gent bodo slovenske odbojkarice v začetku avgusta, takrat že v polni zasedbi, v Puchovu, igrale dve prijateljski tekmi s Slovaško. Nato se bodo 9. in 10. avgusta pomerile z Azerbajdžanom v Mariboru, zadnji tekmi pa jih čakata 12. in 13. avgusta s Hrvaško. »Pred nami je zelo pomembno obdobje, morda celo najbolj v celotnem sklopu priprav. Dobro je, da bomo do odhoda v Belgijo igrale še proti trem različnim nasprotnicam, saj smo Grkinje dodobra spoznale. Vzdušje v ekipi je pozitivno, na treningih je veliko želje po napredovanju in naredile bomo vse, da svojo formo dvignemo na najvišjo možno raven,« pa se novih izzivov veseli Naja Boisa, hči nekdanjega košarkarja Olimpije Vladimera Boise.

Na EP doslej dve zmagi

Slovenske odbojkarice bodo v Belgiji, kjer bodo tudi zaključni boji za kolajne, soorganizatorji so še Italija, Nemčija in Estonija, na evropskem prvenstvu igrale tretjič. V svojem prvem nastopu pred osmimi leti, ko je bilo prvenstvo na Nizozemskem in Belgiji, so v Apeldornu v težki skupini izgubile proti Nizozemski, Italiji in Poljski. Štiri leta pozneje so v Lodžu prišle do zdaj svojih edinih zmag na evropskih prvenstvih, 3:0 proti Portugalski in 3:2 proti Ukrajini. Na obeh evropskih prvenstvih so igrale le Sara Najdič, Iza Mlakar in Saša Planinšec, v Lodžu pa se jim je pridružila še Eva Zatković. Vse druge igralke bodo novinke med evropsko odbojkarsko smetano.

Svojo prvo tekmo na EP v Gentu bo slovenska reprezentanca igrala s Poljsko, sledile pa bodo še tekme z Belgijo, Srbijo, Madžarsko in Ukrajino. S tem pa ne bo konec njene letošnje reprezentančne sezone, kajti od 16. do 24. septembra bo v Lodžu igrala še v olimpijskih kvalifikacijah za Pariz 2024. Prvič v svoji zgodovini. Nasprotnice Slovenk bodo Poljska, Italija, ZDA, Nemčija, Tajska, Kolumbija in Južna Koreja.

*** 2-krat so slovenske odbojkarice doslej igrale na evropskih prvenstvih, dosegle pa so dve zmagi, in sicer proti Portugalski in Ukrajini. 3:1 so slovenske mladinke včeraj na OFEM premagale Hrvaško ter v Mariboru napovedale kandidaturo za najvišja mesta.