Plavalec Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki Sloveniji priboril finale na 50 m prsno. V polfinalu je z novim osebnim rekordom 27,06 zasedel sedmo mesto. Gre za prvi finale slovenskih plavalcev na svetovnih prvenstvih po letu 2015, ko je bil nazadnje finalist Ravenčan Damir Dugonjić. Janja Šegel je na 200 m prosto uvrstila v polfinale, v katerem je zasedla 16. mesto.

Finale Stevensa je malo presenečenje, saj je pred odhodom na svetovno prvenstvo potarnal, da šele dobre tri mesece vadi z novim trenerjem v Trstu in se na novo delo še privaja, zato ni 100-odstotno pripravljen. Kljub temu je v Fukuoki izboljšal osebni rekord iz Glasgowa 2018, kjer je 28-letni študent univerze Tennessee na evropskem prvenstvu takrat priplaval 100. jubilejno kolajno z velikih tekmovanj. »Super je bilo. Vse sem dosegel, kar sem si želel. Bolje ne bi mogel načrtovati. V finalu bom napadal stopničke. Po sedmih letih imamo spet slovenski finale,« je bil po polfinalu razpoložen Peter John Stevens.

V polfinalu je nastopila tudi Ravenčanka Janja Šegel in na 200 m prosto zasedla 16. mesto. Izid 1:58,18 je manj od pričakovanj, saj je bila desetinko sekunde hitrejša že v kvalifikacijah. »Z rezultatom nisem najbolj zadovoljna, vesela pa sem, da sem plavala v polfinalu. Popoldan sem šla na start sicer precej bolj sproščena kot zjutraj, a mi je nekako zmanjkalo moči, kar se je seveda poznalo tudi na izidu. Vseeno pa sem res vesela uvrstitve v popoldanski del,« je po tekmi povedala Janja Šegel, ki jo na letošnjem svetovnem prvenstvu čakata še nastopa na 100 m prosto in 200 m hrbtno.

Najhitrejša je bila avstralska olimpijska prvakinja Ariarne Titmus z 1:54,64 pred kanadsko izzivalko 16-letno Summer McIntosh, ki je zaostala vsega vsega tri stotinke sekunde, dosežek pod 1:55 si je priplavala tudi Avstralka Mollie O'Callaghen. Za finale je bil potreben izid 1:56,49, kar je dve desetinki sekunde boljše od osebnega rekorda 22-letne slovenske reprezentance, ki je na sredozemskih igrah lani v Oranu zabeležila izid 1:56,68. Korošica je prav tako ostala brez želene olimpijske norme za nastop na igrah prihodnje leto v Parizu. To bo bržkone skušala potrditi že avgusta v Dublinu, ko bo nastopila na evropskem prvenstvu do 23 let.

»Želela sem si več in vem, da sem več tudi sposobna, ampak moj pogled je usmerjen v naslednjo, olimpijsko sezono, ki je najpomembnejša in za katero treniram,« je svoj nastop ocenila Katja Fajn, ki je na 200 m prosto s časom 2:01,31 zasedla 35. mesto. V današnjih kvalifikacijah ne bo slovenskih nastopov.

Ameriška plavalna zvezdnica Katie Ledecky je včeraj zmagala na 1500 m prosto in osvojila svoje jubilejno 20. kolajno na tovrstnih tekmovanjih. Na najdaljši bazenski razdalji pa si je z dosežkom 15:26,27 priborila že rekordni peti zaporedni naslov. Nov naslov si je priborila tudi Litovka Ruta Meilutyte na 100 m prsno. Do prvega zlata je prišla tudi Avstralka Kaylee McKeown z zmago na 100 m hrbtno, medtem ko je na tej razdalji pri moških svetovni prvak postal Američan Ryan Murphy.