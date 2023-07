Do konca preiskave in odločitve kolesar ne bo smel tekmovati, tako bo moral izpustiti tudi nastop na svetovnem prvenstvu avgusta v Glasgowu.

Lopeza so sicer decembra lani odpustili iz ekipe Astane, saj so trdili, da je sodeloval s španskim zdravnikom, ki je v središču dopinške preiskave.

Zmagovalec dirke po Švici leta 2016 in dirke po Kataloniji 2019, ki letos tekmuje za domačo ekipo nižje ravni Medellin-EPM in je dobil dirko po San Juanu v Argentini in dirko po Kolumbiji, na kateri je zmagal na devetih od desetih etap, obtožbe zanika.