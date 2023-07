Visok je približno 182 centimetrov in suhe postave, težak je okoli 75 kilogramov. Ima nekoliko daljše temno rjave lase in modre oči, na levi podlahti ima brazgotino zaradi ureznine. Iskali so ga že na območju Kopra, Olma, Gažona, Breginjskega kota, Breginja, Kobarida, Robiča in dolin Nadiže ter Soče. Prečesali so tudi območje Tolminskih korit – tam so ga iskali že v začetku maja in ga po dvodnevnem iskanju našli.

Policija zagotavlja, da se bo odzvala na vse informacije o pogrešanem. Doslej jih je bilo deset, a se je v vseh primerih naknadno izkazalo, da ne gre za Šuberja. Če bi kdo kar koli vedel o njem, naj to sporoči na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko pa tudi na anonimni telefon policije 080 1200.