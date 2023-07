Pred nogometaši Olimpije je nov evropski izziv. Potem ko so v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov z dvema zmagama s po 2:1 izločili latvijsko Valmiero, bo tekmec v drugem krogu veliki zahtevnejši – serijski bolgarski prvak Ludogorec. Prva tekma bo drevi ob 20.45 v Razgradu, povratna v torek, 1. avgusta, ob 20. uri v Stožicah. Za razliko od potovanja v Latvijo, ko je ekipa na pot odšla v ponedeljek z avtobusom na Dunaj, nato pa z redno letalsko linijo v Rigo in se vrnila šele v petek (potovanje domov je trajalo kar 14 ur), je vodstvo kluba, ki sicer varčuje na vsakem koraku, tokrat vendarle najelo posebno letalo. Ekipa je šele včeraj opoldne s skoraj dveurno zamudo iz Ljubljane odletela v Varno, od kjer jo je čakalo še 130 kilometrov vožnje z avtobusom do Razgrada, kjer je zvečer opravila trening na stadionu, ki sprejme 10.500 gledalcev. V nogometni prestolnici Bolgarije je Ljubljančane pričakalo vroče vreme s temperaturo preko 30 stopinj Celzija in veliko vlage v zraku, kar pomeni, da bodo razmere na tekmi zahtevne.

Večina okrepitev ni izpolnila pričakovanj

Olimpija si je s porazom v Kopru na uvodu v slovensko prvenstvo priigrala slabo popotnico. »To je bil naš slab dan. Pozitivno gledamo naprej,« je ostal optimist trener Joao Henriques, ki se je znašel pod udarom kritik, saj po zgolj dveh tekmah ni bilo nobene potrebe po kar sedmih rotacijah v začetni enajsterici. Še posebej, ker je očitna neuigranost, kar se najbolj kaže v neučinkovitosti v napadu in velikem številu napak v obrambi, ko ekipa na vsaki tekmi prejme gol. Od novincev sta doslej le Silva in Muhamedbegović izpolnila pričakovanja, medtem ko so ostali še dolžniki. Na srečo portugalskega trenerja delujejo še številni mehanizmi, ki jih je vpeljal prejšnji trener Albert Riera. Kapetan Timi Max Elšnik igralce prepričuje, da so pred njimi zgodovinske tekme za klub. Olimpija za izločitev favoriziranega Ludogorca potrebuje najboljši predstavi v zgodovini kluba in kanček športne sreče.

Ludogorec je bliskovito dvignil formo. Potem ko je izgubil prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov s prvakom Kosova Ballkanijem 0:2 in državnega prvenstva Krumovgradom 1:3, je na naslednjih dveh tekmah dosegel devet golov. V Evropi je Ballkani premagal s 4:0 in ga izločil, v drugem krogu bolgarskega prvenstva pa Etar s 5:0 in še zastreljal enajstmetrovko. Ludogorec je bil za razliko od Olimpije na zadnji tekmi učinkovit, čeprav je karizmatični trener Ivajlo Petev zamenjal pet igralcev in tudi sistem igre. V odlični formi je predvsem hitri ganski napadalec Bernard Tekpetey, ki je na obeh tekmah dosegel po dva zadetka.

Bezjak zaznamoval zgodovino Ludogorca

Ludogorec je evropski nogometni fenomen, saj prihaja iz mesteca Razgrad z manj kot 30.000 prebivalci na severovzhodu Bolgarije. Klub, ki v 55 letih obstoja ni prišel višje od druge lige, je leta 2000 propadel. Takrat so nekdanji igralci Ludogorca stvari postavili na novo, pravi zagon pa je dobil s prihodom milijarderja in enega najvplivnejših Bolgarov Kirila Domušijeva na čelo kluba, ki se je v prvo ligo prvič uvrstil leta 2011 in že v prvi sezoni med elito postal državni prvak. Domušijev je bil rojen v Sofiji, kjer je bil velik navijač kultnega kluba CSKA in čeprav je bil uspešen poslovnež, v klubu ni dobil priložnosti. Nato je začel s projektom v 300 kilometrov oddaljenem Razgradu, kjer ima eno izmed svojih farmacevtskih podjetij, ki zaposluje več kot 1000 prebivalcev. Ludogorec je stalnica na evropskem nogometnem zemljevidu, saj ima zelo konkurenčno ekipo. Zasedba je mednarodno pisana z igralci z vsega sveta (največ stavijo na Brazilce), ki jih poceni kupijo in nato drago prodajo. Dvakrat je igral v skupinskem delu lige prvakov in kar sedemkrat v skupinskem delu lige Evropa, iz katere se je štirikrat uvrstil v izločilne boje. Ker ni imel primernega stadiona, je evropske tekme do leta 2017 igral v Sofiji.

Ludogorec je s slovenskimi klubi odigral štiri tekme. Leta 2019 je v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo Evropa izločil Maribor z izidom 2:2 zaradi pravila gola v gosteh, potem ko se je prva tekma v Razgradu končala 0:0. Leta 2021 je bil v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov boljši od Mure s 3:1, potem ko je bilo na prvi tekmi v Fazaneriji 0:0. Izmed slovenskih nogometašev so bili trije člani Ludogorca. Največji pečat je pustil Roman Bezjak, ki je v treh sezonah na 95 tekmah dosegel 29 golov. Pol leta je bil član kluba tudi Jure Travner, še vedno pa je njegov član Žan Karničnik, ki pa je trenutno posojen v Celje. Od januarja lani do marca letos je bil trener kluba Ante Šimundža, ki je na 57 tekmah dosegel 38 zmag, 8 remijev in doživel 11 porazov.