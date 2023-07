Talibani so v začetku meseca izdali ukaz o zaprtju kozmetičnih salonov po vsej državi, ki jih vodijo ženske, do konca meseca. Odločitev so utemeljili s tem, da saloni zaradi visokih cen na poročnih slavjih spravljajo družine v finančne težave, poleg tega pa naj bi bili nekateri postopki v salonih v nasprotju z islamom, izjave talibanov povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Mnogi saloni v Kabulu so bili danes že zaprti, medtem ko so nekateri ostali odprti vse do zadnje minute. »Zaprli so naše lokale in nas pozvali, naj gremo domov,« je za dpa danes povedala ena od žensk v prestolnici Kabul. Ena od lastnic salona je dejala, da je bila prisiljena podpisati pismo, v katerem je pisalo, da prostovoljno zapira salon in da bo izročila dovoljenje za obratovanje lokala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za mnoge ženske je bilo delo v kozmetičnih salonih eden od redkih virov zaslužka, potem ko so jim talibani od prevzema oblasti avgusta leta 2021 prepovedali opravljanje večine poklicev. Saloni so bili tudi eden redkih preostalih krajev, kjer so se lahko ženske zbirale stran od doma.

Po navedbah gospodarske zbornice afganistanskih žensk in nevladnih organizacij bo ob delo okoli 12.000 kozmetičnih salonov in 60.000 žensk. Samo v Kabulu je več kot 3200 registriranih salonov, ki zaposlujejo več kot 16.000 ljudi, in ki bodo sedaj prisiljeni v zaprtje.

Ženske v Afganistanu so bile že sedaj izrinjene iz velikega dela javnega življenja - med drugim ne smejo več obiskovati univerz in višjih šol. Decembra lani so ženskam prepovedali delo v nevladnih organizacijah, aprila letos pa so prepoved razširili še na agencije ZN v Afganistanu. Službo lahko medtem ženske še naprej opravljajo v zdravstvu.