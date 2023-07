Zbogom, Figovec*

Dogaja se, česar si ne bi pred dvema letoma predstavljala niti v najbolj čudnih stanjih zavesti: tu pa tam me zajame nostalgija po pandemiji. Po časih, ko smo cele dneve preživljali doma, se družili samo s skrbno izbranimi, ostale pa videvali zgolj na zaslonih – a le dokler nismo izklopili kamere na zoomu. Vsak odhod zdoma je bil praznik, za katerega si je bilo treba nadeti oblačila, ki smo jim takrat cinično rekli pražnja, čeprav so bila povsem normalna. Vsak obisk v gostinstvu – kadar je bilo slučajno odprto – pa vrnitev v neki prejšnji, normalen in takrat tako oddaljen svet.