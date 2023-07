Nič več zamud vlakov

Slovenske železnice, ki slovijo po kroničnih zamudah vlakov, so imele včeraj srečo: zjutraj so lahko objavili sporočilo, da imajo vlaki zamude zaradi neurij. Kar je bilo v nekaj primerih nemara celo res. Ker v normalnih dneh nimajo tega priročnega izgovora za zamude, so se zadeve lotili sistemsko ter dokončno rešili zamude vlakov. Na železniški postaji v Ljubljani so na vhodu v podhod do peronov preprosto sneli uro. Res genialna poteza: kjer ni ure, ni časa; kjer ni časa, ni zamud.