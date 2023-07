Znanja ni mogoče meriti s točkami. Če komu to še vedno ni jasno, naj v praksi preveri, kaj znajo povprečno uspešni slovenski maturanti. Skorajda nič. Če bi točke ustrezno izražale njihovo znanje, bi morali na maturi pasti. Pa ne padejo. Opravijo jo uspešno. Celo zelo uspešno.

Birokratska in kvantificirana logika ne uničuje samo izobraževalnega sistema. Uničuje tudi nove in nove generacije mladih. V srednješolskem sistemu in na maturi ne gre za mlade in njihovo znanje. Gre za Republiški izpitni center (RIC). Gre za to, da se RIC ohrani. In da se ohranijo logike in prakse, ki jih RIC zastopa in izvaja. Ker ko govorimo o pritisku staršev in šolajočih se na zviševanje ocen, ob tam praviloma pozabljamo, da ta isti pritisk vsaj tako uspešno kot ti dve skupini izvajajo birokratske strukture, povezane s slovenskim izobraževalnim sistemom. In RIC je med njimi.