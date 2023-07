Celica ali nevihtni oblak?

Že kar nekaj časa beremo in poslušamo, da nam iz zraka grozijo celice in supercelice. Včasih smo poznali nevihtne oblake in posebno grozeče nevihtne oblake. Ali je celica tujerodna beseda za nevihtni oblak ali pa gre za novo vremensko tvorbo v zraku in imamo celice in nevihtne oblake?