Jasno je, da je treba butalsko mošnjo, imenovano proračun, povečati za strošek oskrbe. Ampak Butalski povzpetniki si izmišljujejo vseh vrst razloge, zakaj naj se ne sprejme oskrba starejših ter s tem plačevanje preko butalske kase. Enkrat bi bili preveč obremenjeni zaposleni, nato upokojenci in ne nazadnje butalski delodajalci. Butalsko gospodarstvo bi namreč crknilo, če bi za manj kot odstotek Butalcev kuhali enolončnice. Naštevajo vse sorte obvode, kako bi se denar zbiral preko tega, ki da del onemu, ki ga naloži tretjemu, in s tem pridobi razpolagalno pravico pri četrtem, ki ustanovi sklad Enolončnica, ki ga upravlja peti. Po njihovo naj bo upravljalec sklada butalsko podjetje s profesionalci, ki naj se dogovarja z dobavitelji za kakovost, količino in popuste. Glavna dejavnost pa naj mu bo, da bedi nad številom ostarelih in vestno beleži umrle, posebej pa preverja upravičenost kandidatov za dobrote podjetja. Če je podjetje, mora poslovati z dobičkom, sicer se ga ukine.

V Butalah so starši dolžni vzgajati in skrbeti za svoje otroke, dokler ti sami zase ne začno dobivati prejemkov. Vzdrževanje in razvajanje vnukov ni obveza starih staršev, je pa njihovo veselje in zadovoljstvo. Zdaj pa stari starši želijo, da se uzakoni, da so otroci in vnuki dolžni (starim) staršem nuditi enolončnico do njihove smrti.

Da se sedanjim otrokom in vnukom ne bi dogodilo enako kot njihovim (starim) staršem, ti predlagajo, kako naj se poskrbi za njih in kako naj se polni butalska blagajna. Uzakoni ali pa vsaj spoštuje naj se sledeče:

Vsak starš mora zabeležiti vsakršno naložbo ali pomoč svojemu otroku, do njegove zaposlitve. Takrat starš to sešteje in otroku pove, koliko pričakuje od njega v starosti. Otrok se zaveže najmanj četrtino tega izpolniti.

Vsak stari starš mora zabeležiti vsakršno pomoč, darila, ure čuvanja in razvajanja, do svojega začetka dobivanja pomoči. Takrat stari starš to sešteje in vnuku pove, koliko pričakuje od njega v starosti. Vnuk se zaveže najmanj desetinko tega izpolniti.

En odstotek od teh zneskov se pa nakaže butalski blagajni, lahko tudi v mesečnih obrokih.

Če se predlagano ne uzakoni ali ne spoštuje, bodo (stari) starši takoj prenehali vzdrževati nehvaležno mladež, na butalski dom ostarelih pa bodo dali napis:

Dragi otroci in vnuki! Oprostite, da še živimo, ter vam s tem jemljemo del zaslužka!

Tomaž Šumi, Lesce