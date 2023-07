Bivši predsednik republike Borut Pahor je to svoje modro stališče zapisal ob obisku Roberta Goloba, predsednika Vlade Republike Slovenije na Hrvaškem. Poznavajoč ravnanje bivšega predsednika v dveh mandatih njegovega predsedovanja glede komentiranja dela predsednikov vlad me je njegova izjava začudila, ni pa presenetila. Začudila me je zato, ker je venomer poudarjal, da delo vsakokratnih vlad ne komentira, ni pa presenetila, saj sedanji predsednik vlade ni njegova izbira in kar ni njegova izbira, lahko mirno in kadar koli »okrca«. Očitno tudi v vlogi »vzporednega« predsednika! V vlogi predsednika pa je bil dokaj tiho.

Vendar moj zapis ni namenjen toliko kritiki opisane izjave, pač pa njegovemu ravnanju, obnašanju in izjavam, na katere se ne slovenski mediji in ne javnost niso dovolj odločno odzivali. Dovolili smo, da je lahko govoril, kar je pač hotel, in takrat gospod predsednik ni pomislil, da imajo njegove besede bistveno drugačno težo kot besede kogar koli drugega v Sloveniji. Vse, kar je govoril, je našega ljubega »spravnega« predsednika le utrjevalo kot najbolj priljubljeno politično osebo.

Prostor, ki mi je na razpolago, mi ne dovoljuje natančnejših navedb vsega, kar je izgovoril, da »ne bi delil slovenskega naroda, ampak ga le združeval«, vedno in povsod, kjer se mu je ponudila priložnost.

Glede na to, da sem aktivni udeleženec vojne za Slovenijo s statusom vojnega veterana in imam Slovenijo rad, sem bil vedno pozoren na vse njegove izjave, ki so bile namenjene vojnim veteranom in tudi pripadnikom Slovenske vojske. Ne bom pozabil – in mislim da tudi številni vojni veterani iz vrst Teritorialne obrambe ne bodo – njegove »čestitke« ob 50. obletnici njene ustanovitve, da je v vojni za Slovenijo sodelovala neka »nova« Teritorialna obramba, čeprav so ljudje bili isti. Njegovo pritrjevanje številnim izjavam tistih, ki so vsa minula leta potvarjali zgodovino in danes ocenjujejo, da v Sloveniji »poštena politična tekma« ni mogoča, bo ostalo zapisano v številnih odzivih na to njegovo ravnanje.

S predstavljanjem vsakoletne vsebine ocen bojne pripravljenosti Slovenske vojske svetovni javnosti je po mojem prepričanju edini vrhovni poveljnik na svetu, ki je javno razglašal svojo vojsko za nesposobno obraniti svojo državo. Če smo le zamahnili z roko glede ocene lastne vojske, bi se nekdo v državi moral vprašati vsaj to, kako je lahko kot vrhovni poveljnik javno govoril o vsebini dokumenta, označenega z najvišjo stopnjo zaupnosti! Pa se to ni zgodilo. Nasprotno, danes mu je ponujena priložnost, da lahko secira izjave najvišjih predstavnikov države, istočasno pa spregleda glasovanje treh evropskih poslancev iz Slovenije, kateri so med redkimi EU poslanci, ki niso obsodili izjave enega največjih obsojenih hrvaških vojnih zločincev. Da pa bi opozoril na nesprejemljivost vpogledov v bančne račune posameznikov, mu ne pade na pamet, saj se ve, kdo je naročnik teh postopkov.

Kot zaključek naj navedem zapis predsednika ZVVS Ladislava Lipiča v Slovenskem zborniku 2016. »Našim voditeljem je neukrepanje za odpravo družbenih anomalij postalo vrednota, ki so jo nadgradili z vrednoto pometanja težav pod preprogo in čakanja, da se težave rešijo same od sebe. Sovražni govor je postal del našega vsakdana, risanje kljukastih križev ter metanje molotovk, zažiganje knjig, metanje svinjskih glav na gradbišče džamije, potvarjanje zgodovine, načrtovanje strankarske vojske, pripadnike katere že danes oblačijo v vojaške uniforme in jih urijo in na takšne pojave nihče od odgovornih ne reagira. Nasprotno, predsednik republike s svojo prisotnostjo legitimira takšno početje, še več, v pogovoru z uglednim pripadnikom slovenske milice, ki je vodil varnostno operacijo odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, pove, da mu državni praznik dan suverenosti ne pomeni prav nič (dr. Žnidarič, Ali je to moj predsednik Republike Slovenije, pismo predsedniku)«.

Jožko Člekovič, Črniče