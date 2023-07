Forma viva: Les bo propadel, jedro pa bo ostalo

Eden najstarejših mednarodnih kiparskih simpozijev, 29. Forma viva v Kostanjevici na Krki, v letošnjem juliju gosti dva kiparja, Tomaža Furlana iz Slovenije in Alma Korkuta iz Hrvaške. Ob tem bodo v Galeriji Božidarja Jakca začeli tudi obnovo treh skulptur iz 60. in 70. let, ki bo trajala do oktobra 2024.