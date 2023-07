Javnost bevska, elaborati nastajajo

Gradnja Potniškega centra Ljubljana je ta hip brez konkurence najbolj kompleksna infrastrukturna investicija v prestolnici. Ker se bo skupaj z zasebnim delom gradnje Emonike dogajala v središču mesta, seveda meščane zanima, kako bo potekala. Za Emoniko že vemo, da bo gradnja potekala najmanj 44 mesecev, se pravi tri leta in pol. Koliko časa bo potekala gradnja nove železniške in avtobusne postaje, se ne ve, prav tako ne, kdaj natančno naj bi se začela. Zdi se namreč, da se projekt packa približno tako kot juha v kuhinji z veliko kuharicami – juha bo preslana in prežgana. Pri gradnji celotnega kompleksa morajo sodelovati direkcija za infrastrukturo, ki je zadolžena za železniško postajo, Slovenske železnice, ki so zadolžene za avtobusno postajo, zasebni investitor Mendota Invest, ki bo gradil Emoniko, in ne nazadnje še mestna občina Ljubljana, ki bo poskrbela za ureditev prometne in komunalne infrastrukture v okolici novega centra.