Moskva in Kijev poročata o manjših premikih fronte v Ukrajini

Moskva in Kijev sta danes poročala o manjših premikih fronte v vzhodni in južni Ukrajini. Medtem ko naj bi ruska vojska napredovala v smeri pomembnega železniškega križišča Liman, so ukrajinske sile domnevno osvojile nazaj nekaj ozemlja pri Bahmutu in napredovale proti jugu, kjer poskušajo doseči zaenkrat še zelo oddaljeni Berdjansk.