Oglej leži na ravnini, nedaleč od izliva reke Nadiže v reko Ter in le nekaj kilometrov od Gradeške lagune. Zato ni presenetljivo, da je v času Rimskega cesarstva kraj postal eno pomembnejših rimskih pristanišč. Kako pomembna je bila voda za kraj, pove tudi njegovo ime Aquileia, ki izhaja iz predrimskega imena reke Nadiže Aquilis. Še več, Rimljani so za potrebe pristanišča rečni tok Nadiže celo preusmerili. Danes nekdanje pristanišče ne leži več ob morju, temveč je umaknjeno v notranjost, do njega pa poteka arheološka pot Via Sacra.

Vila s skritim zakladom

Naselje so Rimljani ustanovili leta 181 pred našim štetjem. Mesto je imelo poleg pristanišča še forum, podeželske vile, amfiteater, nekropolo, cirkus, skratka, vse, kar so imela večja rimska mesta. Zaradi svoje lege je kmalu postalo eno glavnih trgovskih središč rimskega imperija. To je razvidno tudi iz ostankov rimske vile Domus Tita Macra, ki je ena največjih rimskih podeželskih vil, ohranjenih v severni Italiji. Obsega 1700 kvadratnih metrov in s svojim popolnoma ohranjenim tlorisom predstavlja izjemen učni pripomoček za učenje rimske zgodovine. Prav tu je mogoče videti, da so bile rimske vile ogromni gospodarski objekti, saj so na obeh straneh vile, se pravi ob glavnih cestah, prodajalne in pekarne. Ni sicer znano, kdo natančno je bil Tito Macro, znano pa je, da je bil v atriju vile skrit zaklad z več kot 500 kovanci, ki jih je tja skril zadnji lastnik vile pred Huni, ki so pod Atilovim vodstvom razdejali Oglej. Zaklad so odkrili sredi preteklega stoletja, ko so začeli izkopavati vilo. Ob ogledu vile si je mogoče s pomočjo QR-kod ogledati tudi 3D-animacije posameznih prostorov, stoji pa na poti proti forumu. Ta je sicer v primerjavi z rimskim majhen, a lepo ohranjen. Amfiteater ni ohranjen, saj so njegove kamnite zidake uporabili za zgraditev zvonika bazilike.

Mozaiki z živalskimi motivi

Prav bazilika Marijinega vnebovzetja in svetega Mohorja in Fortunata je poleg rimskih ostankov glavna atrakcija Ogleja. Najstarejši ostanki cerkve na tem mestu so še iz časa cesarja Teodozija v četrtem stoletju. Tudi iz tistega časa je ohranjenih nekaj mozaikov, a največji je tisti, ki je bil položen na tla glavne ladje bazilike. Velik je kar 750 kvadratnih metrov. Z neverjetnimi detajli prikazuje motive, ki so vezani na krščanstvo, a hkrati tudi na naravo. Zato je zanimiv tudi otrokom, ki lahko med ogledom iščejo različne živali, denimo morske konjičke, pave, želve, peteline, različne ribe in še in še. Nekateri teh živalskih motivov seveda nosijo simboliko, denimo petelin in želva, ki simbolizirata večni boj med svetlobo in temo.

Oglej je od Ljubljane oddaljen okoli 130 kilometrov. Do tja lahko pridete prek Trsta ali Gorice. Dovolj je blizu za enodnevni izlet, ker pa tudi okolica ponuja še nekaj zanimivosti, je denimo s spanjem v Gradežu lahko tudi izlet za konec tedna. Od Ogleja do Gradeža je speljana široka kolesarska steza, v Gradežu pa tako ali tako v vsakem prenočišču ponujajo tudi izposojo koles. Za ogled mozaikov v miru je najbolje, da se v kraj odpravite zgodaj zjutraj, preden se tja zgrnejo turistični avtobusi, saj so oglejski mozaiki ena največjih atrakcij Furlanije - Julijske krajine. Za turistično infrastrukturo v kraju je dobro poskrbljeno, prav tako za označbe parkirišč in kažipote do vseh zgodovinskih atrakcij.

Turistična kartica Furlanije - Julijske krajine V Ogleju, v pisarni Turistične organizacije Furlanije - Julijske krajine v neposredni bližini vhoda v baziliko, je mogoče kupiti FVGcard Aquileia, ki omogoča brezplačen vstop tako v baziliko kot tudi v muzeje in rimsko vilo. Kartica velja 48 ur, stane pa 18 evrov, kar vključuje vstopnino za odraslega in otroka, mlajšega od 18 let. Vključuje tudi vodstvo po kraju in povratno vozovnico za prevoz z ladjico od Gradeža do Ogleja. Mogoč pa je tudi nakup dvodnevnih ali tedenskih kartic, ki veljajo za celotno regijo Furlanije.