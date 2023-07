Klementina Voler iz Centra Rinka je takoj na začetku pogovora poudarila: »Vse obiskovalce se vedno trudimo ozaveščati o trajnostnem in odgovornem obnašanju v okolju. Spodbujamo jih, da se do nas pripeljejo z javnim prevozom, ker bodo potem lahko res uživali v lokalni hrani in pijači.«

Savinjski želodec, sirnek, ubrnenik, ajdnek ...

Hrano in pijačo bo mogoče dobiti na stojnicah aktiva kmečkih žena in turističnega društva Solčava. Razvajali vas bodo z lokalno kulinariko; zagotovo že poznate zgornjesavinjski želodec, tu pa so doma tudi jedi sirnek – pikantna skuta, ubrnenik – pšenične, ajdove ali koruzne kroglice, ki se odlično podajo h kislemu mleku, in ajdnek – okusna poslastica iz ajdovega testa, mletih orehov in medu.

V ponudbi bodo tudi sočni burgerji iz solčavske cike, edine slovenske avtohtone pasme govedi. Seveda bodo svoje izdelke ponujali lokalni obrtniki, na voljo pa bodo polsteni izdelki in oblačila, nakit iz polimerne gline, lesene posode ter različni kulinarični izdelki.

Pot najlepših razgledov

Glede vodenih kolesarskih ali pohodniških izletov je Klementina Voler povedala, da so jih v prejšnjih letih resda organizirali, a jih letos ne bo. To seveda ne pomeni, da se ne bi obiskovalci sami podali na številne pohodne poti po Solčavskem. Volerjeva za hip zastane, potem pa se nasmehne in predlaga: »Za izlet s kolesom bi na prvem mestu seveda priporočila solčavsko panoramsko pot, ki je obenem tudi pot najlepših razgledov.« Najbolj znane točke, ki jih morate obiskati in si jih ogledati, so seveda slap Rinka, znameniti skalni obelisk Igla, izvir kisle vode pod Olševo, Robanov in Matkov kot, naravoslovno-etnografska pot, družinski park pravljični gozd … V petek bo v Solčavi nogometni turnir ekip iz Savinjske doline, v soboto popoldne turistično društvo Solčava pripravlja prav posebno nagradno igro bingola, v nedeljo pa lahko šahirate.

Delavnica polstenja

V nedeljo popoldne bodo najmlajši iz recikliranega materiala izdelali svojo ovčko, krono, vetrnico in zmaja Lintverja, Špela Orešnik (FILC – Franc in Liza) pa bo imela poleg svoje stojnice še delavnico polstenja. Izdelovali bodo veliko polsteno preprogo in prav vsak, ki bo to želel, bo lahko prispeval svoj delež. Lahko pa si ogledate kakšno razstavo, recimo Solčavsko – sprehod v naročje Alp in Zgodbe, zapisane v kamnu (razstava fosilov), kmečki vrt in zdravilna zelišča ter zbirko metuljev, ki živijo na Solčavskem.