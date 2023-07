Festival letos poteka že šesto leto, vse skupaj pa se je začelo leta 2018 z željo, da odmerili več prostora tako mlajši festivalski publiki kot animiranemu filmu. »S prikazom različnih zgodb iz zelo raznolikega okolja smo želeli ponuditi možnosti izobraževalne narave, ki jo v sebi nosijo filmi,« je vedno nasmejana Maša Flogie poudarila na začetku pogovora.

»Najprej smo si festival zamislili januarja, ko se število dogodkov izrazito skrči, zato je prvi festival potekal 27. januarja. Kasneje smo zaradi lažje organizacije Zebro vključili v poletno filmsko dogajanje​ SHOTS. Od takrat je Zebra prijetna uvertura v filmsko-festivalski svet v Slovenj Gradcu. Četudi je bilo covidno obdobje izredno težko tudi na področju organizacije prireditev, smo Zebro in SHOTS izpeljali v skladu s priporočili in festivala nismo dali na pavzo,« je o začetkih festivala pripovedovala Maša Flogie.

Brezplačna brošura z zemljevidom

Obiskovalcem organizatorji sicer priporočajo, da za orientacijo glede lokacije festivala poiščejo velik kip konja v mestnem središču Slovenj Gradca, ki se v tem času s pomočjo čarobnega pregrinjala spremeni v pisano Zebro. Tam je tudi infotočka in v festivalski brošuri bo vsak obiskovalec dobil festivalsko brošuro, v njej pa še domiseln zemljevid, katerega avtor je ilustrator in kreativni vodja festivala Jernej Kovač Myint. Zemljevid prikazuje mestno središče Slovenj Gradca, legenda pa označuje festivalsko dogajanje: filmska prizorišča, obfestivalsko dogajanje (tj. razne aktivnosti za otroke) ter Zebrine prigrizke. Brošura pa vsebuje vse pomembne podatke o filmskem programu, zanimiva dejstva ter podatke o žiriji in ekipi.

Tudi za triletne malčke

Na zemljevidu je označenih pet prizorišč, na katerih se bo vrtel filmski program, vsa prizorišča pa so v mestnem jedru Slovenj Gradca, ki bo v času festivala delno zaprto za promet. Na štirih prizoriščih se bodo filmi vrteli od 12. do 20. ure. Filmski program se bo na teh prizoriščih ponovil vsakih 30 minut, a vendar se program od prizorišča do prizorišča razlikuje. Ideja je, da si lahko obiskovalci ogledajo filme na enem prizorišču, si nato privoščijo pico iz festivalske Picoteke in kakšno osvežilno pijačo, nato pa ulovijo program na naslednjem prizorišču. Če ga za nekaj minut zamudijo, preprosto počakajo, da se ponovi. Prizorišča so notranji prostori, tako da filmski program poteka nemoteno, ne glede na vremenske razmere. In program? »Program je na prizoriščih starostno prilagojen: trgovinica D.tajl concept store je za malčke, stare tri leta in več, Koroški pokrajinski muzej in Koroška galerija likovnih umetnosti za vsaj šest let stare mulce, rojstna hiša Huga Wolfa pa za nekoliko večje, to je tiste, ki so stari deset let in več,« je povedala Maša Flogie.

Brez vstopnine

Tu je še peto, večerno prizorišče Zebra med zvezdami, ki je na prostem v središču mesta, v primeru dežja pa v Koroški galeriji likovnih umetnosti. »Tam je filmski program namenjen ponočnjakom oziroma otrokom, ki so že dopolnili vsaj 12 let. Projekcija se začne ob 21. uri in poteka do 22.30,« je pojasnila Maša Flogie in dodala, da je na vseh prizoriščih poskrbljeno za sedišča, filmi pa so podnaslovljeni s slovenskimi podnapisi. In še en pomemben podatek: vstop na festival je brez vstopnine. Na festivalu bodo prikazani filmi, ki jih ni mogoče videti na televiziji ali youtubu. »Prav to daje filmom poseben čar, saj se bodo gledalci lahko prepustili unikatnosti zgodbe, pripovedi in ritmu – elementom, ki vsaj v veliki večini niso vsakdanji, če jih primerjamo z risankami, ki jih bodisi gledamo na rednem televizijskem kanalu ali na različnih spletnih platformah. Zebra nosi izobraževalno noto, predvsem pa skrbi za trk (kulturnih) svetov, za krepitev raznolikosti in ponuja vpogled v zgodbe, ki nas po ogledu ne pustijo ravnodušnih,« je še pojasnila Maša Flogie.

Festival bo to soboto od 12. ure dalje, takrat se bosta začela tudi obfestivalski program z različnimi delavnicami kot tudi projekcija filmskega programa na štirih različnih prizoriščih. Poleg teh je vzpostavljeno še skrivno prizorišče, na katerem se bodo vrteli letošnji zaključni izdelki s Filmske šole Slovenj Gradec. In kaj se skriva za programom z različnimi delavnicami? »Veliko, veliko: lov na Zebrin zaklad, poslikava obraza, filmsko friziranje, delavnica Radovedni Popek na Zebri, delavnica ustvarjanja unikatnega izdelka, otroški motorični parkec, spoznavanje različnih zgodb skozi pripovedovanje, delavnica ustvarjanja mandal. Letošnja novost pa je, da bodo lahko otroci poslikali veliko platno, ki ga bomo organizatorji kasneje razstavili na festivalu SHOTS kot odrsko kuliso,« je hitela naštevati Maša Flogie.

*** Kljub temu da je na Zebrinem zemljevidu ob prizoriščih zapisana priporočena starost, si organizatorji želijo, da bi festival obiskale prav vse generacije, saj menda res drži, da nihče ni prestar za risanke.