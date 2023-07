Pobudniki zakonskega predloga, ki so ga 17. julija vložili v parlamentarni postopek, želijo s predlogom neozdravljivo bolnim, ki trpijo neznosne bolečine, zagotoviti možnost dostojanstvene smrti, ki je pravno urejena, zagotavlja družbeni nadzor in varnost postopka pred zlorabami.

»To seveda ne more držati,« je bil do zagotovil o varnosti evtanazije pred zlorabami kritičen predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš. Zlorabe se v Belgiji in Nizozemski po njegovih besedah dogajajo v tretjini primerov. Na Nizozemskem se je, tako Poredoš, pred štirimi leti v času pred dopusti število evtanazij povečalo za več kot 20 odstotkov, kar pomeni, da »so se svojci želeli znebiti starejših«.

Poudaril je, da so zdravnikom danes na voljo možnosti za lajšanja tako fizičnega kot psihičnega trpljenja ljudi. Kakršnokoli aktivno sodelovanje zdravnika pri smrti sočloveka je v nasprotju z medicinsko etiko, je dodal predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina.

Predlog zakona po oceni predsednice zdravniške zbornice Bojane Beović »zelo na široko odpira vrata za ljudi, ki bi želeli končati svoje življenje«. Akutni psihiatrični bolniki za evtanazijo po predlogu zakona sicer ne bi mogli zaprositi, lahko pa bi to storili kronični psihiatrični bolniki, je opozorila.

Zdravniki bi imeli možnost ugovora vesti

Na vprašanje, ali so stališče zdravnikov do zakonskega predloga preverjali z anketo, je Beović odgovorila, da ne. Zdravniške organizacije so po njenih besedah organizirale tako, da v največji možni meri odražajo mnenje zdravnikov. Tako predlogu večina zdravnikov zagotovo nasprotuje, nekateri pa ga tudi podpirajo, je povedala in pojasnila, da zdravniki z manj izkušnjami z umirajočimi na zakon gledajo drugače kot tisti, ki so spremljali že veliko umirajočih in praviloma zakonu nasprotujejo.

Na vprašanje, kako bodo zdravniki postopali, če bo zakon sprejet, je predsednik Komisije RS za medicinsko etiko Božidar Voljč poudaril, da »reakcija zagotovo bo«, saj da zdravnikom vsiljujejo izvajanje storitve, ki ni v skladu z njihovim kodeksom. Po trenutnem predlogu zakona bi imeli sicer zdravniki možnost ugovora vesti na izvajanje evtanazije. »To je ena od možnosti, želimo pa seveda si, da v Sloveniji ne bi imeli zakonov, ki bi se jih morali zdravniki izogibati z ugovorom vesti,« je dodala Beović.

Stališče, ki predlogu zakona nasprotuje, so oblikovali tudi na katedri za medicinsko etiko na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, soglasno pa ga je sprejel tudi senat medicinske fakultete. Po besedah predstavnika katedre Štefana Groska predlog ni v skladu z ustavo, ki v 17. členu govori o nedotakljivosti življenja. Zdravniška zbornica je sicer po tem, ko je bil predlog zakona vložen v DZ, danes prejela prošnjo ministrstva za zdravje, naj se do njega opredeli.