Napoved rasti svetovnega gospodarstva za prihodnje leto je IMF ohranil nespremenjeno pri treh odstotkih, je razvidno iz vmesne napovedi, danes objavljene na spletnih straneh sklada. Lani je svetovno gospodarstvo po ocenah IMF doseglo 3,5-odstotno rast, leta 2021 pa 6,3-odstotno.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP opozoril glavni ekonomist pri IMF Pierre-Olivier Gourinchas, kljub nekoliko boljši napovedi skrbi ostajajo. Večjo rast namreč zavirajo težave gospodarstev v razvitih državah. Gospodarska rast območja z evrom bo letos po napovedih dosegla 0,9 odstotka, prihodnje leto pa 1,5 odstotka. IMF je v obeh primerih napoved v primerjavi z aprilsko izboljšal za 0,1 odstotne točke.

Nemški bruto domači proizvod (BDP) naj bi se letos skrčil za 0,3 odstotka (za 0,2 odstotne točke več od prejšnje napovedi), prihodnje leto pa naj bi pridobil 1,3 odstotka (0,2 odstotne točke več od prejšnje napovedi). Francija bo po napovedih letos zabeležila 0,8-odstotno gospodarsko rast (za 0,1 odstotne točke več od prejšnje napovedi), prihodnje leto pa 1,3-odstotno.

Italijansko gospodarstvo naj bi se letos okrepilo za 1,1 odstotka (za 0,4 odstotne točke več od prejšnje napovedi), prihodnje leto pa za 0,9 odstotka (za 0,1 odstotne točke več). Napoved letošnje rasti španskega gospodarstva je IMF zvišal za eno odstotno točko na 2,5 odstotka, napoved rasti v prihodnjem letu pa je ohranil nespremenjeno pri dveh odstotkih.

Ameriškemu gospodarstvu IMF napoveduje 1,8-odstotno rast letos in enoodstotno prihodnje leto, kar je za letos 0,2 odstotne točke več, za prihodnje leto pa 0,1 odstotne točke manj kot v aprilski napovedi. Japonski BDP naj bi letos pridobil 1,4 odstotka in prihodnje leto en odstotek, BDP Združenega kraljestva letos 0,4 odstotka in prihodnje leto en odstotek, Kanade pa letos 1,7 odstotka in prihodnje leto 1,4 odstotka.

Kitajsko gospodarstvo bo po napovedih letos doseglo 5,2-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa 4,5-odstotno. Glede na april IMF napovedi ni spremenil. Ruski BDP naj bi se letos okrepil za 1,5 odstotka oziroma za 0,8 odstotne točke več od prvotne napovedi, prihodnje leto pa za 1,3 odstotka.

Glede inflacije so v IMF opozorili, da ostaja precej nad ravnmi iz obdobja pred pandemijo covida-19. Napoved inflacije za prihodnje leto so v primerjavi z aprilsko napovedjo zvišali za 0,3 odstotne točke na 5,2 odstotka.

Podatkov za Slovenijo v tokratni napovedi ni, aprila pa je IMF Sloveniji za letos napovedal 1,6-odstotno gospodarsko rast. V primerjavi s predhodno oceno jo je poslabšal za 0,2 odstotne točke. Za leto 2024 je državi napovedal 2,1-odstotno rast. Povprečna inflacija naj bi letos dosegla 6,4 odstotka.