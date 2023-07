Odstopno izjavo je 7. julija zdaj že nekdanjemu ministru za zdravje Bešiču Loredanu zaradi različnih pogledov na delovanje javnega zdravstva v podpis ponudil kar sam premier Robert Golob. DZ se je nato 13. julija seznanil z odstopom Bešiča Loredana, ki mu je s tem prenehala ministrska funkcija, Golob pa je začasno prevzel vodenje zdravstvenega resorja.

DVK je medtem na Bešiča Loredana 11. julija naslovila poštno pošiljko z dopisom v zvezi s pravico nadomeščanja mandata poslanca. V dopisu ga je pozvala, naj jo obvesti, ali je pripravljen prevzeti mandat nadomestnega poslanca namesto Mateja Arčona za preostanek mandatne dobe državnega zbora oziroma dokler Arčon opravlja funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Poštna pošiljka je bila poslana s priporočeno pošto, kot je bilo to v takšnih primerih doslej običajno, so pojasnili na DVK.

Komisija je nato 13. julija od pošte prejela obvestilo, da vročitev ni bila uspešna in da se je poštna pošiljka vrnila na pošto. 28. julija se bo iztekel 15-dnevni rok za prevzem poštne pošiljke, DVK pa za zdaj odgovora Bešiča Loredana še ni prejela.

»V primeru, da se bo po izteku 15-dnevnega roka priporočena poštna pošiljka vrnila na DVK, bomo Bešiču Loredanu ponovno poslali omenjeni dopis, tokrat z vročanjem v skladu z zakonom o upravnem postopku,« napovedujejo na DVK.

Če tudi v tem primeru Bešič Loredan pošte ne bi prevzel v 15-dnevnem roku, bi z dnem preteka roka veljalo, da je bila pošta vročena, je razvidno iz zakona o upravnem postopku.

V tem primeru bi nato začel teči osemdnevni rok v skladu z zakonom o volitvah v DZ. Če Bešič Loredan v tem roku ne bi sporočil, da sprejema mandat, bi se pravica prenesla na naslednjega kandidata, v tem primeru je to sedanji nadomestni poslanec Aleksander Prosen Kralj. V primeru, če se v poslanske klopi vrne minister Arčon, pravica do poslanskega mandata preneha tako Bešiču Loredanu kot Prosenu Kralju.

Bešič Loredan za STA danes zadeve ni želel komentirati. Na DVK pa so poudarili, da tovrstnega primera doslej še ne beležijo.