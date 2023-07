Doksuri, ki so ga označili za supertajfun, saj piha s hitrostjo vetra do 230 kilometrov na uro, bo po napovedih meteorologov v sredo zjutraj dosegel Filipine oziroma prešel zelo blizu otokov Babuyan in severne province Cagayan. Oblasti so v pripravah na neurje odredile evakuacije na obalnih območjih, ki naj bi jih tajfun najbolj prizadel.

Za več kot 20 provinc in tudi glavno mesto Manila so bila izdana opozorila pred nevihtami. Prav tako je bilo odpovedanih več deset letov in prekinjena plovba na morju v regijah, za katere se predvideva, da bodo najbolj prizadete. Skupno je zato po podatkih obalne straže več kot 11.000 ljudi obtičalo v pristaniščih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tajfun se bo nato v sredo oziroma v četrtek pomaknil proti Tajvanu. Tudi tamkajšnji meteorologi so izdali opozorila pred močnim vetrom in deževjem. Zaradi prihajajočega tajfuna so odpovedali del največjih vojaških vaj, ki so se začele v ponedeljek. »Državljane bi rad opomnil, naj ne podcenjujejo nevarnosti tajfuna,« pa je po poročanju BBC-ja izjavil tajvanski premier Chen Chien-jen.