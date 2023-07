Ladja ruske mornarice Sergej Kotov je okoli 370 kilometrov južno od polotoka Krim uspešno potopila napadajoči plovili s streli z razdalje 800 oz. 1000 metrov, so navedli pri ministrstvu. V incidentu ni bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po začetku invazije na Ukrajino so ruske sile blokirale ukrajinska pristanišča ob Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani ob posredovanju Turčije in ZN sklenili sporazuma, ki je ladjam z žitom omogočal varen prehod in pomagal znižati cene hrane po svetu.

Rusija je minuli teden od sporazuma do nadaljnjega odstopila, sodelovanje pa naj bi bila pripravljena obnoviti, ko bodo odpravljene določene sankcije in ovire za izvoz ruskega žita in gnojil.

Moskva je kasneje sporočila še, da bodo ladje, ki bodo plule blizu ukrajinskih pristanišč, obravnavali kot potencialne prevoznice vojaškega tovora, na kar je Kijev odgovoril, da bo ravnal recipročno.

Po navedbah ukrajinske mornarice ima Rusija v Črnem morju trenutno nameščenih osem bojnih ladij, še ena pa naj bi se nahajala v Azovskem morju, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.