Šarec in Šestan, ki ju bo spremljal tudi v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, se bosta danes v Čepovanu sestala z novogoriškim županom Samom Turelom, poveljnikom Civilne zaščite za Severno Primorsko Samom Kosmačem, občinskim poveljnikom Civilne zaščite Andrejem Biaggiom in tamkajšnjimi gasilci.

Skupaj si bodo ogledali razmere po neurju, ki je po prvih informacijah v Čepovanu odkrivalo strehe in ruvalo drevesa. Po ogledu bodo v prostorih gasilskega doma Nova Gorica ob 14. uri podali izjave za medije, nato pa si bodo ogledali še posledice neurja v Orehovljah.

Na terenu so že domači in novogoriški gasilci, ki pomagajo prizadetim prebivalcem. »Najhujše je bilo jutranje neurje na Predmeji, v Tihi dolini, kjer je odkrilo več streh stanovanjskih hiš,« je povedal direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik.

Vse gasilske enote v ajdovski občini pomagajo domačinom pri odstranjevanju posledic neurja, za pomoč so zaprosili tudi sosednjo Gasilsko zvezo Vipava. Prav tako so na delu razpoložljive gasilske enote v Čepovanu.

Šarec bo z ekipo nato obiskal še Orehovlje pri Kostanjevici na Krasu.

Zaradi ponedeljkovega nočnega neurja sicer hitijo z odstranjevanjem posledic na širšem območju Goriške. Danes je ustavljena proizvodnja v Goriških opekarnah, saj odpravljajo posledice neurja, je povedal župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.