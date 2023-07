Posebne enote policije so svojega nekdanjega šefa pridržale na njegovem vikendu v kraju Žabljak na severu države, prav tako pa so preiskali njegovo stanovanje v Podgorici.

V okviru iste akcije so policisti aretirali še Muja Nikočevića in Nikolo Mrkića, še vedno pa iščejo brata slednjega Aleksandra Mrkića, ki naj bi bil v tujini. Medtem ko Nikočević slovi kot pripadnik slovitega kriminalnega škaljarskega klana, pa naj bi Mrkić pripadal t. i. mojkovačkem klanu.

Četverici tožilstvo očita ustvarjanje zločinske organizacije, zlorabo službenega položaja in tihotapstvo. Črnogorska policija je dokaze proti njim zbirala s pomočjo Evropskega policijskega urada (Europol).

Notranji minister Filip Adžić je za medije pojasnil, da je Veljović skrbel za to, da je tihotapljenje cigaret potekalo nemoteno. Minister je ob tem dodal, da so varnostne službe ugotovile, da so bile v teku priprave za umor visokega funkcionarja, pri čemer pa ni navedel več podrobnosti, češ da preiskava še poteka.

Veselin Veljović je vodil črnogorsko policijo v dveh obdobjih, in sicer 2007-2011 ter 2018-2020. Kot navajajo Vijesti, so mu opozicijske stranke, določene nevladne organizacije in mediji redno očitali hude zlorabe pooblastil, netransparentno vodenje policije, politično lojalnost Đukanoviću, kot tudi vpletenost v številne primere spornih prodaj državne lastnine.

Po koncu prvega mandata je bil Veljović svetovalec predsednik Filipa Vujanovića, prav tako člana Đukanovićeve Demokratske stranke socialistov (DPS), od leta 2014 pa je opravljal funkcijo sekretarja sveta na nacionalno varnost.

Z zamenjavo oblasti leta 2020 je končal svoj drugi mandat na čelu policije, novo zadolžitev pa je našel v predsednikovem kabinetu, kjer je bil zaposlen do konca Đukanovićevega mandata 20. maja letos.

Premier Dritan Abazović je prek Twitterja pozdravil pridržanje Veljovića, rekoč da je tudi do njega "končno prišla roka pravice". Abazović je pred tremi leti še kot podpredsednik takratne vlade opravil razgovor z Veljovićem, po katerem je ta dokončno zapustil policijske vrste, še navajajo Vijesti.

Tihotapljenje cigaret iz Črne gore je že več desetletij predmet raznih ugibanj in preiskav.

Tudi Đukanović osebno je bil v preteklosti v Italiji obtožen tihotapljenja cigaret v 90. letih prejšnjega stoletja, s čimer naj bi kot premier zaslužil preko 100 milijonov evrov.

Đukanović je vseskozi zatrjeval, da je nedolžen, preiskovalci pa so kasneje ta primer opustili. Dolgoletni voditelj je sicer potrdil, da je med Italijo in Črno goro potekalo tihotapljenje v času vojn na Balkanu ter da si je Črna gora, ki je bila skupaj s Srbijo pod sankcijami Združenih narodov, na ta način polnila prazno blagajno.