Med napadom je bilo ranjenih več kot 100 policistov. Stager je po napadu celo izjavil, da je za kongresne policiste edino zdravilo smrt.

44-letni voznik tovornjaka Stager iz Conwaya v Arkansasu je februarja priznal krivdo zaradi kaznivega dejanja napada na policijo z nevarnim orožjem. Tožilstvo je predlagalo šest let in šest mesecev zapora, sodišče pa mu je v ponedeljek prisodilo štiri leta in štiri mesece zapora.

Stager je bil 6. januarja 2021 v Washingtonu na službeni poti in se je udeležil protesta privržencev Trumpa pred Belo hišo, nato pa z njimi na poziv bivšega predsednika krenil nad kongres, ker jih je ta prepričal, da je predsedniške volitve novembra 2020 izgubil zaradi prevar.

Stagerjevi odvetniki so povedali, da je med izgredi skušal pomagati drugim ranjenim v množici. »Ko je adrenalin popustil, je Stager takoj poklical ženo in ji povedal, da je zgrožen nad svojimi dejanji in da se bo po vrnitvi v Arkansas predal,« so zapisali njegovi odvetniki.

Zvezni tožilci so zaradi kaznivih dejanj v povezavi z napadom na kongres doslej obtožili več kot tisoč ljudi, ki so jih identificirali s pomočjo posnetkov na telefonih in varnostnih kamerah ter novinarskih posnetkov. Več kot 620 jih je priznalo krivdo, več kot sto se jih je izreklo za nedolžne, na zaporne kazni pa so doslej obsodili več kot 300 ljudi.