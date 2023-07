Včasih si je pa treba privoščiti. Se razvajati. Se pocrkljati. Se imeti rad. In to ne le z dobro hrano, ampak tudi z dobro pijačo. Privoščite si kozarec dobre alkoholne pijače in se umirite, kajti prav koktejli so ena tistih pijač, ki prisilijo k počasnemu pitju in v uživanju v njih.

Ta koktejl je prava mala umetnija, pa čeprav je res enostaven in ne vsebuje sto različnih likerjev in drugih alkoholnih pripravkov, ki jih sicer nikoli ne uporabljamo. Ta vsebuje le penino, belo vino in jagode, ki so na voljo povsod. Koktejl bo dober že samo s temi tremi sestavinami, za tisto res pravo izkušnjo pa dodajte še meto in rdeča ter črna poprova zrnca. Pred postrežbo pa se še dodatno potrudite in robove kozarcev najprej navlažite z limeto ali limono, nato pa krožnik položite v sladkor, da dobite lep sladkorni rob, ki pijačo ob vsakem srku lepo posladka. Oh ja, kakšno razkošje za res ne veliko denarja – vsaj v primerjavi z drugimi koktejli!

Priprava tega koktejla ne bi mogla biti bolj enostavna. Jagode očistite in narežite na koščke, potem pa jih stresite v vrč, dodajte ostale sestavine in premešajte. Vrč za dve uri postavite v hladilnik, da se okusi lepo premešajo in da se tekočina ohladi. Pred postrežbo kozarce polepšajte s sladkornim robom in jih skupaj z vrčem postavite na mizo. Božansko!

Najprej pa še nekaj odličnih poletnih pijač – alkoholnih in nealkoholnih:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4-6 oseb)

0,5 kg jagod

0,5 l penine

0,5 l belega vina

šopek mete

1 žlica črnih poprovih zrnc

1 žlica rdečih poprovih zrnc

2 žlici sladkorja

Jagode operite in narežite na kockice. Operite in osušite meto. Pripravite penino in vino ter poprova zrnca.

V vrč stresite jagode, dodaje meto, penino, vino in rdeča ter črna poprova zrnca. Premešajte in vrč postavite v hladilnik za vsaj 2 uri. V tem času se bo koktejl primerno ohladil, pa še tekočina se bo lepo obarvala.

Robove kozarcev navlažite z rezino limete ali limone. Kozarec nato postavite na krožnik, kamor razporedite sladkor. Zaradi vlažnega roba se bo sladkor prijel kozarca in bo dal lep okus ob vsakem požirku koktejla. V sladkorne kozarce nato prelijte koktejl, po želji okrasite z meto in postrezite.