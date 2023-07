Vojaki so prav tako sporočili, da so na kraju dogodka našli tri puške M-16, pištolo, več nabojev in drugo vojaško opremo.

Razmere v Izraelu in na palestinskih ozemljih so že dlje časa zelo napete. Od začetka leta je bilo namreč v nasilju med Izraelci in Palestinci ubitih najmanj 201 Palestinec, 27 Izraelcev, Ukrajinec in Italijanka. Te številke vključujejo tako borce kot civiliste, na izraelski strani pa so med njimi tudi najmanj trije pripadniki arabske manjšine.

Na Zahodnem bregu vključno z vzhodnim Jeruzalemom sicer živi skoraj tri milijone Palestincev in okoli pol milijona Izraelcev v naselbinah, ki so po mnenju Združenih narodov po mednarodnem pravu nezakonite.