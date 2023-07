Predvsem film Barbika v režiji Grete Gerwig dobiva dodaten zagon zaradi poplave kritik konservativnih komentatorjev, ki jih moti domnevna propaganda za Kitajsko, poveličevanje LGBTQ in poniževanje koncepta moškosti.

Komična zgodba o Barbiki je prve dni predvajanja v ameriških kinodvoranah konec minulega tedna prinesla 155 milijonov dolarjev, kar je rekord za film, ki ga je režirala ženska.

Dosedanji rekord sta imela filma režiserke Patty Jenkins Čudežna ženska, ki je leta 2017 prvi konec tedna predvajanj pobral 103 milijone dolarjev in sorežiserke Anne Boden Stotnica Marvel, ki je zaslužil 153 milijonov.

Film režiserja Christopherja Nolana o znanstveniku, ki je bil ključen za razvoj ameriške jedrske bombe J. Robertu Oppenheimerju, pa je doslej zaslužil 80,5 milijona dolarjev.

Minuli konec tedna je bil Barbenheimer glede zaslužka tudi najboljši doslej, odkar je marca 2020 izbruhnila pandemija koronavirusa in četrti najboljši teden v kinodvoranah v zgodovini ZDA. Prvi trije so Avengers: Zaključek (2019), Avengers: Brezmejna vojna (2018) in Vojna zvezd: Sila se prebuja (2015).

Fenomen Barbenheimerja je potrdil prepričanje, da je v v kinodvoranah še vedno dovolj prostora za dve veliki premieri v istem koncu tedna. Vročica Barbenheimerja je postala globalna, saj je Barbika po vsem svetu zaslužil že 337 milijonov dolarjev ob proračunu 145 milijonov dolarjev. Oppenheimer pa je po vsem svetu zaslužil 174 milijonov dolarjev ob proračunu 100 milijonov dolarjev.

Med filmi, ki niso animirani, so Varuhi galaksije 3 ena redkih uspešnic, ki so letos izpolnile pričakovanja glede zaslužka. Najnovejši visokoproračunski filmi iz franšiz, kot so Indiana Jones, Misija: Nemogoče, Hitri in drzni, Liga pravice in Ant-Man so na domačem trgu vsi dosegli slabše rezultate.