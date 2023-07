Pogačar ima po drugem mestu na Touru zdaj na vrhu lestvice Ucija 7372,86 točke, najbližji zasledovalec je Belgijec Remco Evenepoel s 5540,21 točke. Tudi tretji je Belgijec, in sicer Wout Van Aert s 4887 točkami. Kljub zmagi na dirki po Franciji je na četrtem mestu ostal Jonas Vingegaard, ki je zbral 4677,57 točke.

Vingegaard je ob koncu Toura potrdil, da bo dirkal na Vuelti, kjer bi lahko zbir točk še krepko povečal. Na dirki po Španiji bo nastopil tudi drugi najboljši Slovenec na lestvici Primož Roglič. Ta je zaradi premora po zmagi na dirki po Italiji ter priprav na špansko pentljo zdrsnil za tri mesta in je zdaj osmi kolesar sveta (3266,5 točke).

Med najboljšimi 500 kolesarji so še štirje Slovenci. Matej Mohorič je kljub etapni zmagi na Touru zdrsnil za eno mesto in je po novem 46., Luka Mezgec je na 268. mestu, Jan Tratnik je 394., Gal Glivar pa 488.

Uvrstitev države na lestvici določa zbir točk najboljših osmih kolesarjev. Ob omenjeni šesterici točke prispevata še zaradi težav s srcem upokojeni Jan Polanc (529.) ter Matevž Govekar (596.). Slovenija je zbrala 12.885 točk in zdrsnila na šesto mesto.

Pred njo so vodilna Belgija (21.680 točk), Danska (15.298), Francija (13.985), Velika Britanija (13.978) in Španija (12.951). Razlike so majhne, prvih pet držav ob koncu leta pa bo lahko na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto nastopilo s po štirimi tekmovalci. Slovenija bi trenutno tam lahko nastopila s tremi. Skupaj bo na cesti v okolici Pariza 88 tekmovalcev.

Za olimpijske vozovnice v vožnji na čas bo treba počakati na svetovno prvenstvo v Glasgowu, kjer bo kronometer na vrsti 11. avgusta. Mesto med deseterico namreč zagotavlja dodatno mesto na OI v Parizu, medtem ko prvih 25 držav na lestvici Ucija prejme po eno vozovnico. Cestna dirka bo na sporedu 6. avgusta.

Vrh ženske lestvice je popolnoma nizozemski. Demi Vollering (4889,86 točke) namreč vodi pred rojakinjama Loreno Wiebes (3792) in Annemiek van Vleuten (3780,24).

Najboljša Slovenka je Urša Pintar na 85. mestu s 422 točkami. Urška Žigart je s 323,43 točke trenutno 114., 132. mesto pa zaseda Eugenia Bujak (282,81). Med najboljšimi 500 kolesarkami sta še Špela Kern (178) na 201. in Nika Bobnar (60) na 451. mestu.

Slovenija med državami v ženski konkurenci zaseda 21. mesto, na vrhu je daleč pred vsemi Nizozemska.