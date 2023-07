Ministrstvo je tudi sporočilo, da ne sprejema argumenta, da so takšni protesti dopustni v imenu svobode izražanja. »Ta obsojanja vredna dejanja so v nasprotju z vrednotami strpnosti in sožitja ter služijo samo oživljanju sovraštva in islamofobije,« je še dodalo ministrstvo.

S tem se je odzvalo na nedavne oskrunitve Korana tako na Danskem kot na Švedskem. Pred iraškim veleposlaništvom v Kobenhavnu je namreč majhna skupina protestnikov v ponedeljek zažgala izvod muslimanske svete knjige Koran.

Sežig je organizirala skrajno desničarska skupina Danski patrioti, ki je nato na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, ki prikazuje goreči Koran in moškega, ki tepta iraško zastavo.

Dogodek je nemudoma obsodil danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, ki je na Twitterju zapisal, da »takšno sramotno dejanje ne odraža stališče danske vlade". Iraško zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da "ponovno ostro obsoja nov sežig izvoda svetega Korana pred iraškim veleposlaništvom na Danskem«.

Gre namreč že za drugi takšen incident v danski prestolnici, potem ko je nekaj protestnikov Koran zažgalo tudi v petek. V četrtek pa je pred iraškim veleposlaništvom v Stockholmu potekal protest, na katerem so muslimansko sveto knjigo poteptali. Iraška vlada je v odziv na protest izgnala švedsko veleposlanico v Bagdadu.