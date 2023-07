Neurja: V znamenju odpravljanja škode in pričakovanju novih neviht

Po nočnem neurju, ki je divjalo po precejšnjem delu Slovenije, je včerajšnji dan minil v znamenju spremenljivega vremena. Dopoldne in zgodaj popoldne je v skladu z napovedmi meteorologov državo prešlo več nevihtnih pasov z močnimi nalivi, vetrom in tudi točo. Popoldne se je vreme izboljšalo in se celo delno zjasnilo, kar pa ni prineslo posebnega olajšanja. Čeprav se je precejšen del države še soočal s posledicami zadnjih neurij, so namreč vremenoslovci že napovedali nastanek novih neviht in lokalnih neurij z možnostjo razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek. Danes naj bi padavine vendarle povsod ponehale in sledili naj bi vremensko precej bolj umirjeni dnevi