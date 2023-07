Ljudski vrt je v nedeljo gostil otvoritveno slovesnost od začetku olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM), ki bo v Mariboru potekal vse do 29. julija. Tako spremljevalce na stadionu kot tiste, ki so dogajanje spremljali v neposrednem televizijskem prenosu, je čakalo presenečenje: prvič v 30-letni zgodovini festivala se je vseh 3600 športnikov in spremljevalcev postavilo na osrednje mesto – posebej za ta namen prekrito »sveto travo« mariborskega stadiona.

S svežo energijo nabita prireditev

Režiser in scenarist Nejc Levstik je izpustil mimohod reprezentanc in otvoritev zasnoval za mlade športnike, zato nihče razen članov orkestra Slovenske vojske ni bil starejši od 30 let. Joker out s himno festivala in njihovo Carpe Diem, Raiven z Odo radosti, dvajset harmonikarjev in prav toliko Sokijevih tolkalcev, ki so pretresli legendarno Golico, ter več kot dvesto drugih glasbenikov in plesalcev je soustvarilo prireditev, ki je požela val navdušenja ne le med obiskovalci, temveč tudi športniki in ostalimi visokimi gosti.

Slovensko izbrano vrsto na igrah zastopa 196 članov, ki sta jih pred gledalce pripeljala zastavonoši Maruša Tereza Šerkezi in Žan Ogrinc. Slednji si je na lanskem OFEM priboril srebrno odličje v teku na 800 metrov, Maruša Tereza pa je na lanskem evropskem prvenstvu U16 stopila na najvišjo stopničko.

Najbolj slavnosten in ganljiv trenutek večera je bil zagotovo prižig olimpijskega ognja. Prižgal ga je Tim Marovt, nekoč obetaven smučar, ki se je po usodni poškodbi lahko premikal le z uporabo vozička, danes pa teče maratone. Ogenj bo do 29. julija gorel v skulpturi, ki jo je zasnovala nagrajena scenografinja Greta Godnič. Sestavlja jo enajst delov, ki simbolizirajo enajst športnih panog OFEM, med katerimi so tudi tri nove, in sicer rolkanje, gorsko kolesarjenje in košarka 3 na 3.

Organizatorji vabijo na enajst prizorišč

Častna pokroviteljica OFEM je predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je v nagovoru izpostavila: »Naj bo ta olimpijski festival praznik športa, izpolnjenih sanj, prijateljstva in medsebojnega spoštovanja.« Mladih pa so se še posebej dotaknile predsedničine rokometne in lokostrelske izkušnje ter naslov aktualne slovenske prvakinje v kegljanju.

OFEM se bo zaključil v soboto, do takrat pa organizatorji vabijo na enajst prizorišč, kjer se bodo mladi merili v rolkanju, gorskem kolesarstvu, košarki 3x3, ritmični gimnastiki, atletiki, cestnem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu in odbojki. Vstop na prizorišča je brezplačen.

Organizacijsko je festival velik logistični zalogaj, ki ga ne bi zmogli brez nesebične in požrtvovalne pomoči prostovoljcev. Teh je v Mariboru kar 800, večina jih je Slovencev, 192 pa iz tujine. Glede na znanja in interese bodo delo opravljali na področju administracije, v akreditacijski pisarni, pomagali pri namestitvah ter koordinaciji z olimpijskimi komiteji držav udeleženk. Skrbeli bodo za protokol, marketing in odnose z javnostmi, neprecenljivi pa bodo tudi pri transportu in logistiki, varovanju, IT oddelku, pri deljenju hrane in anti-doping aktivnostih.