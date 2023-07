V ameriški zvezni državi Florida so minuli teden aretirali 18-letno Jazmin Paez, ki je poskušala najeti morilca svojega triletnega sina. Izpolnila je obrazec na spletnem naslovu RentAHitman.com (najemi plačanca), poslala sinovo fotografijo in prosila, naj naročilo izvršijo čim prej. Ni vedela, da gre za parodijo strani, prek katere vsako sumljivo »naročilo« pošljejo policiji. V prošnji je zapisala, naj otroka odpeljejo »daleč, daleč stran in po možnosti ubijejo«. Policijo je preiskava najprej pripeljala do otrokove babice, pri kateri je fantek živel. Bil je živ in zdrav. Babica je povedala, da se je hči maja odselila, a je s sinom dnevno govorila po telefonu. Nekdo, ki se je predstavil za morilca, je nato navezal stik s Paezovo, ki je naročilo potrdila in pristala na plačilo 3000 dolarjev. Malo pozneje so jo aretirali.

Na policiji je povedala, da je bila v romantičnem razmerju z nekom, ki mu ni bilo všeč, da ima otroka. Zato je razmerje prekinil. Mislila je, da bo z odstranitvijo otroka zvezo lahko ponovno obudila. Po plačilu varščine 15.000 dolarjev, odštel jih je njen oče, je zdaj na prostosti. »Moja hči ni pošast. Rodila se je z zdravstvenimi težavami, v vratu ji zastaja tekočina. Imela je dvanajst operacij, ne more več premikati obraza. V šoli so jo ustrahovali, klicali so jo 'pošast',« je izjavil za NBC6 Miami. Sin je ostal na varnem pri sorodnikih.

Parodijo vzamejo smrtno resno

Spletno stran RentAHitman je leta 2005 postavil Bob Innes iz Kalifornije, ko je poskušal zagnati podjetje za spletno varnost. Ker se s podjetjem ni izšlo, je nanjo pozabil, pet let kasneje pa našel poln nabiralnik sporočil potencialnih strank. Vse je pustil pri miru, dokler ni dve leti pozneje iz Kanade prišlo naročilo za umor treh ljudi. Obvestil je tamkajšnje oblasti in naročnico so prijeli. Od takrat sodeluje s policijo.

Stran je sicer zasnovana tako, da bi vsak moral razbrati, da gre za parodijo. Ponuja celo popuste za skupinska naročila in upokojence, dodane so izjave zadovoljnih strank in podobno. Vendar jo kdo vendarle vzame smrtno resno. Junija letos so prijeli 17-letno dekle iz Iowe, ki je poskušala najeti plačanca za sedemletnega otroka. Srečala se je z »morilcem«, policistom pod krinko, in mu še enkrat razložila, kje otrok živi in kdaj bo doma. Sledila je aretacija. Dekletov motiv in v kakšnem odnosu je bila z otrokom, nista znana. Leta 2020 je na spletno stran pisala 52-letna ženska, ki se je želela znebiti nekdanjega moža, češ da ji je ukradel 20.000 dolarjev. Dogovorila se je za 5000 dolarjev plačila in še 200 dolarjev za potne stroške, posredovala je naslov tarče in njen urnik. Obsojena je bila na najmanj sedem in največ 24 let zapora.