Slovenska košarkarska reprezentanca v Celju zaključuje prvi del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra na Japonskem in Filipinih. Selektorju Aleksandru Sekuliću so se odzvali Jaka Blažič, Saša Ciani, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič in Žiga Samar. Priprave bo Slovenija zaključila z današnjo tekmo proti Kitajski (ob 20.30), na kateri ne bosta igrala Luka Dončić in Vlatko Čančar, ki se bosta reprezentanci priključila ta teden v Ljubljani, kot zadnji pa bo prišel naturalizirani Slovenec Mike Tobey.

Zaradi poškodbe kolena je reprezentančno akcijo izpustil center novomeške Krke Jurij Macura. »Jurij Macura je zaradi razpoke hrustanca izpustil zaključek klubske sezone. Po prisilnem počitku v zadnjem obdobju intenzivno dela na telesni pripravi in je upal na zeleno luč za vrnitev pod koše. Žal je kontrolni pregled z magnetno resonanco pokazal, da koleno še ni pripravljeno za reprezentančne obremenitve, tako da je Macura primoran izpustiti tokratno reprezentančno akcijo«, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Jordan Morgan se bo boril do zadnjega

Na zadnjem medijskem terminu v Celju sta pred novinarje stopila Jaka Blažič in Jordan Morgan. Novi član Lokomotive Kubana, ki jo vodi prav slovenski selektor Aleksander Sekulić, je v Ljubljano pripotoval že dva tedna pred reprezentančnim zborom in se pripravljal z delom štaba in kondicijskim trenerjem Anžetom Mačkom. »Ne razmišljam veliko o tem, da sva na seznamu dva Američana. Odzval sem se vabilu, selektor pa bo na koncu sprejel odločitev, kdo bo odpotoval na svetovno prvenstvo. Sem zelo tekmovalen, to je v moji naravi. Ne skrivam pa, da bi mi zelo veliko pomenilo, da bi lahko zaigral na svetovnem prvenstvu,« odgovarja Jordan Morgan.

»Dončić in Čančar sta naša ključna igralca. Nosila bosta glavni bremeni v reprezentanci. Z njunim prihodom se bo seveda marsikaj spremenilo, saj bosta tvorila ogrodje, drugi jim bomo pomagali. Vsak mora vedeti, kaj je njegova naloga, kar nam je dal selektor jasno vedeti že pred začetkom priprav. Na to smo pripravljeni. Le tako bomo lahko prišli do želenega rezultata,« meni Jaka Blažič, ki se v prihajajoči se sezoni vrača k Cedeviti Olimpiji.

Novinec Aljaž Kunc

Na širšem košarkarskem seznamu slovenskega selektorja je tudi novinec Aljaž Kunc. Ožje košarkarsko okolje se Ljubljančana spomni izpred šestih let in pol, ko je bil na evropskem prvenstvu član slovenske reprezentance do 18 let. Po končani gimnaziji se je odločil, da bo košarkarski razvoj nadaljeval v ZDA, kjer je bil tri leta član univerze Washington State, zadnji dve leti pa je bil član Iowa State. V minuli sezoni je zaradi poškodbe izpustil deset tekem, na 23 pa je bil v povprečju na igrišču po 25 minut, v tem času pa je dosegel po 7,1 točke, 4,1 skok in 1,3 asistence.

»Ko sem prejel klic selektorja, sem doživel zelo prijetno presenečenje. Vpoklic v člansko reprezentanco sanjaš kot otrok. Izjemna čast zame in vse okoli mene. Želim si pokazati, kaj znam. Zadnjih pet let v ZDA nisem imel medijske pozornosti. To je sijajna priložnost, da predstavim svoje ime, da me spozna tudi slovenska javnost,« je v intervjuju za Sportklub povedal Aljaž Kunc, ki bo drevi v Celju proti Kitajski bržčas prvič oblekel članski reprezentančni dres, v katerem bo skušal vodstvo slovenske reprezentance prepričati, da si je zaslužil vpoklic.

*** 7,1 točko je v povprečju na tekmo v minuli sezoni v dresu Iowa State dosegel novinec v slovenski košarkarski reprezentanci Aljaž Kunc.