Kakovost in razburljivost predstav, ki so jih prikazali nogometaši na tekmah prvega kroga 33. državnega prvenstva, je bila celo boljša od pričakovanj glede na začetek sezone. Na petih tekmah so dosegli kar 17 golov, tudi obisk 7450 gledalcev je bil zelo dober za poletni čas dopustov. Kakšna bodo realna razmerja v slovenskem prvenstvu, bo znano šele konec avgusta, ko se konča prestopni rok in bodo ekipe tudi bolje uigrane.

Najbolj silovito je startal Maribor, saj je potem, ko se je mučil na evropski tekmi na vroči Malti, dobesedno povozil Radomlje. Medtem ko Radomlje še iščejo golgeterja po odhodu Esterja Soklerja na Škotsko, saj nekdanji mariborski up Niko Kukovec še ni v formi, ga je Maribor našel v Arnelu Jakupoviću, čeprav sta bila za udarnega napadalca v klub pripeljana Hrvat Marko Kolar in Albanec Xhuliano Skuka. Jakupović, nekdanji igralec Domžal, je v odlični strelski formi, njegova težava v preteklosti pa je bila, da ni v kontinuiteti ponavljal odličnih predstav. Klub zdaj potrebuje še asistenta, kakršna sta bila v lanski sezoni Rok Kronaveter in Marko Tolić. Maribor je z zmago na gostovanju potrdil vlogo favorita za naslov državnega prvaka, kar pa nista naredila preostala dva – Celje in Olimpija.

Glede na igralsko zasedbo, zvezdniškega trenerja Alberta Riero in šampionske ambicije je remi na gostovanju pri povratniku v prvo ligo Aluminiju neuspeh. Španski trener ima po imenih še boljšo igralsko zasedbo, kot jo je imel lani v Olimpiji, a v Kidričevem je reševal točko, potem ko je dvakrat zaostajal. Oljaševalna okoliščina je, da je imel Riera z ekipo le dva treninga, potem ko je celotne priprave in selekcijo igralskega kadra opravil Ukrajinec Roman Pilipčuk, ki pa je doživel »upor igralcev« v slačilnici. Že prva tekma je pokazala, da bo Mario Kvesić velika okrepitev, ko bo zdrav še Denis Popović, bo zvezna vrsta še udarnejša. Za zmage bo formo moral dvigniti vratar Matko Obradović.

Olimpija se spotaknila že na prvi resnejši oviri v Kopru, saj je bila v kvalifikacijah za ligo prvakov latvijska Valmiera preslab tekmec, da bi kaznovala številne napake Ljubljančanov. Šepa igra v konci napada, očitno je pomanjkanje hitrosti in prebojnosti, tudi obramba na vsaki tekmi prejme gol. Trenutna podoba Olimpije je slabša od lanske šampionske in trener Joao Henriques je pred zahtevnim izzivom, da dvigne telesno pripravljenost, formo in kakovost igre. Ob tem mu ne gre v prid tudi logistika kluba, saj je ekipa za gostovanje v Latviji porabila skoraj pet dni, ob potovanju s posebnim letalom bi zgolj dva. Koper, kjer ima trener Zoran Zeljković pomoč v Safetu Hadžiću, je z zmago proti Olimpiji nakazal šampionske ambicije.

Mura je v težavah, ker izgublja lokalno identiteto kluba, potem ko je bilo po osvojiti naslova prvaka v zadnjih dveh letih v zasedbi vse manj domačih igralcev iz Prekmurja. Domžale so pokazale, da so sposobne dobrih predstav, a tudi velikih nihanj. Bravo postaja vse bolj odvisen od posojenih igralcev, ki v Šiški oživljajo svoje kariere. Rogaška je v skladu z značajem trenerja Oskarja Drobneta bojevita, a je težava, da bo novinec prve štiri tekme zaradi prenove stadiona odigral v gosteh.

