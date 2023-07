Kot slovenski javnosti iz spomina niso ušle njegove besede iz sredine maja, da nikdar ne bo treniral kakšnega slovenskega kluba, ki ni Olimpija, in da beseda pri njem nekaj velja, tako zdaj novopečenemu trenerju Celja Albertu Rieri ni ušlo, da ga imajo za, kot pravi, »izdajalca«. Niti vprašanje na novinarski konferenci ni bilo potrebno na to temo, kar sam je v uvodnem nekajminutnem monologu utemeljil, zakaj si je premislil: »Moram reči, da sem bil šokiran ob besedah, da sem izdajalec. Ko sem rekel, da ne bom treniral nobenega drugega kluba, sem iskreno tako mislil. Globoko iz srca. V tistem trenutku sem tam imel vse. Bil sem srečen. Zaljubljen. A saj veste, kako je v življenju; stvari se spreminjajo. Tudi ljubezen se lahko izjalovi. Ne želim nikogar obtoževati. Vsi veste, da sem Olimpijo čakal do zadnjega dne. Do zadnjega dne! A vse stvari niso v mojih rokah. V klubu so se odločili za drugega trenerja. In kaj bi naj jaz storil? Nisem lastnik, da si dam pogodbo. Hvala lepa za priložnost in adijo! Bil sem prisiljen oditi. Nikogar nisem izdal. Ob teh besedah sem bil šokiran.« Kot je dodal, bo tudi vnaprej zatrjeval stvari, o katerih bo prepričan: »Še vedno sem človek beseda. Govorim iskreno, kakor čutim.«

Klic iz Celja ga je šokiral

In kot je bila slovenska nogometna javnost presenečena nad njegovim prihodom v Celje, je bil tudi on ob klicu iz Celja. »Bil sem doma, na Majorki. Klic me je res šokiral. In moral sem dobro premisliti. Tudi v Španiji se ne zgodi, da bi nekdo iz prvo, drugouvrščenega kluba, Reala ali Barcelone, prestopil v klub, ki je nižje. A po vsem, kar sem izvedel o tem klubu in predvsem igralcih, ki mi lahko dajo veliko, sem se odločil, da pridem. Iskren bom, v roke sem dobil fantastične igralce. Ne bi si mogel želeti boljših. Če bi bilo govora o klubu, ki bi se boril za obstanek, bi razmišljal drugače. To pa je klub, ki lahko zmaguje na vsaki tekmi. To je smisel športa. Ne bom skrival – sem sem prišel po prvo mesto!« je odločen Španec: »Celje je že v pretekli sezoni pokazalo, česa je zmožno. Že takrat sem dejal, da je Celje morda celo najtežji nasprotnik. Bilo je tudi prvo moštvo, ki nas (Olimpijo, op. a.) je premagalo!«

Z odločitvijo se je tako končalo brezskrbno poletje, ki ga je 41-letnik preživel tudi s Pepom Guardiolo, trenerjem letošnjih zmagovalcev v ligi prvakov Manchester Cityjem: »Zdaj je končno sproščen, ko je osvojil to lovoriko. Tudi zaradi tega dosežka, kaj veliko o Sloveniji niti ni bilo govora. Smo se pa veliko smejali in pogovarjali o nogometu, o različnih idejah. Seveda sem mu namignil, naj mi razkrije kakšno skrivnost. A je odvrnil, da mi na papirju lahko nariše dve enaki postavitvi, a že zaradi različnih igralcev ni nujno, da bosta enako delovali. V nogometu se stvari ne da kopirati.«

Seznam bo skrčil za 10 igralcev

No, nekaj bo Riera vendarle skušal skopirati iz svoje lanske šampionske sezone z Olimpijo: »Trenutno imam v kadru 31 nogometašev, vključno s štirimi vratarji. To je absolutno preveč. Nogometaši v klubu se morajo počutiti pomembne, zato bom nabor skrčil na 21, 22 tistih, na katere računam.« Pri tem ima seveda težavo, ker igralcev doslej ni kadriral on in jih še ne pozna dovolj. V Celju je šele štiri dni, v nedeljo je v prvem krogu državnega prvenstva komajda izvlekel remi 2:2 proti Aluminiju. A za zdaj ne vidi težave, v roku 15 dni namerava ekipo že spremeniti v svoj stroj za zmage: »Če sem lani rekel, da sem z Olimpijo v roke dobil ferrarija, sem letos dobil lamborghinija. Ampak tudi s ferarrijem se lahko, če voziš prehitro, zabiješ v zid in ne dokončaš dirke. Prehiti te seat, ki hitreje od sto kilometrov na uro ne more. Želimo si igrati čim bolje in to čim prej, ampak treba je iti korak za korakom. Počasi.«