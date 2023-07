Pregled nastopov Tadeja Pogačarja na največji kolesarski dirki je impresiven in le potrjuje, zakaj je slovenski kolesarski as trenutno prvi na mednarodni kolesarski lestvici. Danes 24-letni Tadej Pogačar je svoj krstni nastop na Touru doživel leta 2020. Na dirko je prišel kot golobradi mladenič, brez prave pomoči ekipe. Sicer znan kot velik talent svetovnega kolesarstva, ki je bil leta 2019 že tretji v skupnem seštevku Vuelte, a vsekakor ne kot kolesar, ki bi lahko postal skupni zmagovalec Toura. Njegov debi se je končal sanjsko.

Preko celotne dirke je opozarjal nase z napadalnim dirkanjem in dokazoval, da gre za izjemno nadarjenega kolesarja. Že v četrti etapi, ki se je končala na Orcières-Merlette, je bil blizu svoji prvi etapni zmagi. V ciljnem sprintu navkreber je bil od njega boljši zgolj rojak Primož Roglič. V sedmi etapi svojega krstnega nastopa je imel tisto leto največ težav, ko je pokazal neizkušenost. V boju na veter je proti konkurentom za skupno uvrstitev izgubil minuto in 21 sekund. Že naslednji dan je nadoknadil polovico izgubljenega, v deveti etapi pa poskrbel za svojo prvo zmago na dirki vseh dirk. Do konca svojega prvega Toura je Pogi zmagal še v 15. etapi in v 20. poskrbel za enega največjih preobratov v zgodovini športa. S sanjsko vožnjo na čas je prišel do velikega preobrata v skupnem seštevku in prvič v karieri oblekel rumeno majico ter jo naslednji dan varno pripeljal v Pariz.

Odstop Rogliča rodil rivalstvo z Vingegaardom

Leta 2021 je Pogačar na francosko pentljo prvič v karieri prišel v vlogi prvega favorita. Glavni izzivalec na stavnicah je bil ponovno osmoljenec leta 2020 Primož Roglič, ki se je želel oddolžiti za poraz na zadnji dan Toura 2020. Kolesar iz Klanca pri Komendi je dirko začel udarno s šestim in drugim mestom v etapi. Prvo etapno zmago je dosegel na kronometru v peti etapi, tri dni kasneje pa praktično odločil Tour sebi v prid. V osmi etapi, ki je potekala v slabem vremenu in se je končala na Le Grand-Bornand, je sicer zasedel četrto mesto, a si je pred zasledovalci priboril štiri minute prednosti. Primož Roglič je odstopil, Tadej Pogačar pa je rumeno majico vodilnega kolesarja nosil 14 dni.

Po odstopu kapetana ekipe Jumbo-Visma se je v kolesarstvu rodilo veliko rivalstvo, ki ga gledamo še danes. Vse od dneva, ko si je Pogi na Le Grand-Bornand priboril neulovljivo prednost, mu je na zadek kolesa prilepljen novi kapetan Jumbo-Visme Jonas Vingegaard, ki je leta 2021 debitiral na Touru. V 17. in 18. etapi je bil Pogačar še boljši od Danca in je tako še drugo leto zapored na dirki po Franciji dobil tri etape. Da bo danski kolesar v naslednjih letih trn v peti Slovenca, je pokazal na kronometru dvajsete etape, ko je na Pogijevem »domačem terenu« prvič pridobil čas v skupnem seštevku. Ob popolni prevladi leta 2021, ko je belo majico najboljšega mladega kolesarja nosil od prvega do zadnjega dne, je bil Tadej Pogačar štiri dni lastnik tudi majice za najboljšega hribolazca. Ob svoji prvi zmagi na Touru si jo je lastil tri dni.

Jumbo-Visma odkrila rak rano

Po suvereni predstavi na drugem Touru je Slovenija in vsa kolesarska javnost pričakovala novo zmago Tadeja Pogačarja tudi lani. Pogi je začel v svojem slogu, zelo napadalno na etapi z granitnimi kockami, kjer si je priboril lepo prednost pred prvimi izzivalci. V šesti in sedmi etapi je zopet poskrbel za dve etapni zmagi in že šesti dan Toura je bil ponovno oblečen v rumeno majico. Tokrat slovenski kolesarski as prvič v karieri ni uspel najbolj čislane majice v svetu kolesarstva pripeljati do Pariza. Na sebi jo je imel »zgolj« pet dni, saj sta v deseti etapi iz Albertvila do Col du Granona Primož Roglič in Jonas Vingegaard poskrbela, da je dvakratni zmagovalec Toura doživel svoj najbolj črn dan na Touru do takrat. Na vroč in zahteven dan s številnimi napadi sta kolesarja Jumbo-Visma izmučila nosilca rumene majice, smetano pa je pobral Jonas Vingegaard, ki je sebe izstrelil med svetovne kolesarske zvezde. Do konca Toura je Pogačar zmagal še na 17. etapi in še tretjo leto zapored poskrbel, da je zmagal na treh etapah, drugo leto zapored pa je imel na sebi majico najboljšega mladega kolesarja.

Poraz je Tadeja Pogačarja dodatno motiviral. Letos je na Tour prišel odločen, da se vrne na sam vrh. Še sredi dirke je zatrjeval, da je to zanj najboljša dirka po Franciji v karieri, da izjemno uživa. Vse do zadnjega tedna je bil v igri za končno zmago, na koncu pa trpel še huje kot leto pred tem. Najprej ga je novi veliki tekmec Vingegaard zopet prehitel v kronometru, nato pa je na kraljevski etapi, ko je imel Pogačar znova slab dan v vročini in Tour drugič zapored obrnil sebi v prid. Slovenski as prvič v karieri niti za en dan ni bil oblečen v rumeno majico vodilnega, zmagal pa je »zgolj« na dveh etapah. »Zagotovo se bom vrnil, saj imam rad izzive,« je Tadej Pogačar znova potrdil, da je še naprej motiviran in si želi premagati velikega tekmeca. »Menim, da spremljamo enega največjih bojev v zgodovini kolesarstva. Drug drugega potiskava do limitov in veselim se novih bitk,« pa je odgovor Jonasa Vingegaarda v pričakovanju Toura 2024.

