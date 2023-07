Reševalce je v jutranjih urah poklical njen mož in jim dejal, da ga je žena poklicala in povedala, da je ubila otroka. Na kraj so nemudoma odšli policisti, ki so na pomoč poklicali tudi dva reševalna helikopterja. Reševalcem pa žal otrok ni uspelo oživiti.

36-letno mater so zaradi poškodb sprva odpeljali v bolnišnico, a ker ni bila v življenjski nevarnosti, so jo že popoldne zaslišali. Tiskovni predstavnik policije Johann Baumschlager je nato za avstrijsko tiskovno agencijo APA sporočil, da je priznala umore.

Policijska preiskava je sicer še vedno v teku, državno tožilstvo pa je tudi odredilo obdukcijo otrok. Skupnost, ki šteje okoli 2.400 prebivalcev, je pretresena in šokirana, župan mesta Franz Dam pa je dogodek opisal kot grozljiv.