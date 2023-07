Upravo za varno hrano prevzemajo aktivisti

‘Tebe ne damo. Ti si tok luškano bitje,« je v videu, sedeč na obrežju Ljubljanice in božajoč dve nutriji, tistim, ki so se namenili pokončati te živali, maja letos sporočila Tina Gaber, intimna prijateljica predsednika vlade Roberta Goloba. Video je v začetku tega meseca, po razkritju gnusnega početja Koprčana, ki je vlekel psa, privezanega za moped, posnel tudi premier. Ko je pred kamero obsojal to kriminalno početje, je po zgledu svoje partnerice božal dobrodušnega kuža, sedečega ob njem. »Mučenje živali je nedopustno. Ostro obsojam nedavno kruto ravnanje v Kopru, zato sem že reagiral in pozval pristojna ministrstva, naj ukrepajo. Dolžnost vseh nas je, da živali zaščitimo, se do njih odgovorno vedemo in jih spoštujemo,« je ob tem sporočil Robert Golob.