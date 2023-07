Doživljajski park: V Kranju največji koruzni labirint v državi

Počitniška doživetja v Kranju tudi letos dopolnjuje doživljajski park v koruznem polju. Namenjen je otrokom in odraslim, ​rdeča nit poučnega labirinta z interaktivnimi postajami pa sta raziskovanje in pustolovski duh. Park bo predvidoma odprt do sredine septembra, ko bodo koruzo poželi in jo namenili krmi živali.