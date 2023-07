Od petka do nedelje je v hrvaškem saboru potekala neobičajna izredna seja, saj se je prvič v zgodovini države zgodilo, da jo je sklical predsednik države, kar mu omogoča ustava. Končala se je po pričakovanjih: vladna večina pod vodstvom HDZ je zavrnila predloge opozicije, naj vlada v 15 dneh sprejme ukrepe za ureditev razmer v sodstvu, kjer poteka stavka, in ukrepe za razkritje odgovornih za veliko plinsko afero. Namesto tega so poslanci vladnih strank sprejeli svoje sklepe, v katerih piše, da vlada vse potrebno že počne, predsednika Zorana Milanovića pa so obtožili, da je s sklicem izredne seje stopil na stran manjšine v parlamentu. Po mnenju večine opazovalcev na Hrvaškem se je Milanović za sklic seje odločil predvsem zaradi svojega političnega konflikta s premierjem Andrejem Plenkovićem, ki že dolgo časa poteka pred očmi javnosti.

HDZ predsedniku očita odhod na Hvar

Iz HDZ so se v zvezi z izredno sejo odzvali še enkrat in Milanoviću očitali, da jo je sklical na moledovanje »nesposobne opozicije«, pod pretvezo nekakšnega izrednega stanja v državi. »Seja je bila tako izredna, da se sam na njej ni niti pojavil. Tako je najprej ponižal opozicijo in ji sporočil: 'tu imate ključe od dvorane, igrajte se, ampak ničesar razbiti',« so zapisali. Očitali so mu še »vrhunec sebičnosti in neodgovornosti«, rekoč, da je v času silovitega neurja in odpravljanja posledic z vojaškim helikopterjem odletel v svojo hvarsko rezidenco na večdnevni dopust.

Milanović je izredno sejo po lastnih besedah sklical predvsem zato, ker da je zaradi sedem tednov trajajoče stavke uslužbencev sodišč ogroženo redno delovanje sodne veje in s tem celotne oblasti. Uslužbenci zahtevajo višje plače, vlada jih zavrača, vmes je sprejela tudi sklep, da za čas stavke ne bodo prejeli plačila. Milanović je tudi zahteval, da vlada v 15 dneh poišče odgovorne za afero s Hrvaškim elektrogospodarstvom, ki je nakupilo preveč plina in ga zato moralo prodajati naprej znatno ceneje, celo tudi po en sam cent za megavatno uro. S tem je javno podjetje po ocenah pridelalo za 200 milijonov evrov izgub.

Vladna večina je oba predloga sklepov zavrnila in opozicija je bila po koncu seje pričakovano kritična. Peđa Grbin, vodja SDP, je dejal, da bo ta dan » v zgodovino HDZ in njenih satelitov zapisan s črnimi črkami«, tudi zato, ker so delavcem zavrnili plačilo za čas zakonite stavke. Zvonimir Troskot iz desnega Mosta pa je dejal, da je rezultat izredne seje nadaljevanje »krize s talci, ki je posledica ega premierja Andreja Plenkovića in se spreminja v ustavno krizo«. ba