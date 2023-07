Kot so izpostavili organizatorji, festival privablja vedno več nastopajočih zaradi svoje posebne prostorske umestitve prizorišč v naravnem okolju gradu Snežnik in njihove vizualne predelave. Med kar okoli 400 prijavljenimi je letos petčlanska komisija za nastop na festivalu izbrala približno polovico. Festivalski nastopi se bodo odvijali na različnih prizoriščih, pri izviru, v gozdnem amfiteatru, pod hrastom, na gasilskem avtomobilu, pod obzidjem, v kupoli, na strehi garaže, v grajski sobani pa tudi Polharskem muzeju in na plavajočem odru ter povsod vmes, kjer je labirint prizorišč, vizualna in performativna presenečenja pa bodo obiskovalcu dala občutek, da je vstopil na več kilometrov velik oder in sam postal del ogromne predstave, napovedujejo organizatorji. Ali kot je dejal umetniški direktor festivala Matija Solce, je bistvo festivala, da gledalec vstopi v festivalsko dogajanje in sam najde prizorišče, ki ustreza bodisi njegovemu izboru ali samemu stanju duha. Dodatno vrednost festivala pa sam vidi prav v povezovanju.

Polhanje kot tradicija Loške doline

Festival za vse generacije bo letos v znamenju v Loški dolini razširjenega običaja polhanja. Obiskovalce bosta med drugim vabila Polhzervatorij in časovna kapsula Polhprihodnosti, lahko pa bodo tudi opazovali pokrajino s Polhstrešja ali si očistili vest na Polhovi poti. Vodja festivala in zasnove prostorskega koncepta festivala Larisa Kazić je ob tem dejala, da letošnja tema festivala v sebi nosi tudi kanček kritičnosti v zvezi z aktualno problematiko kompleksa gradu Snežnik in njegove neuporabe. I

Poleg raznovrstne glasbe, kjer bo vseeno poudarek na etno glasbi, in plesa bo festival ponujal tudi gledališke in cirkuške predstave, performanse ter delavnice za odrasle in celodnevni kuriran program za otroke. Za enega od vrhuncev festivala velja multimedijski spektakel ob spremljavi Etno Histeria World Orchestra, ki združuje 70 glasbenikov iz 21 držav in bo pred nastopom na turneji po več slovenskih mestih, tudi Ljubljani, ter hrvaškem Prezidu in Trstu v Italiji. Na festivalu bodo nastopili 28. julija.

Plavajoči grad bo imel tudi svojo valuto, ki so jo poimenovali kojni. Vsak obiskovalec bo ob nakupu vstopnice prejel pet kojnov, ki jih bo po lastnem izboru namenil posameznim izvajalcem. Glede na številno prejetih kojnov bo posamezni nastopajoči soudeležen pri profitu festivala, ki se bo tako ves razdelil med nastopajoče.

Festival se financira pretežno od prodaje vstopnic. Približno deset odstotkov sredstev prispevata občina Loška Dolina in ministrstvo za kulturo, si pa organizatorji želijo in prizadevajo, da bi grad in pristavo Snežnik dolgoročno oživili ter da bi sami grajski prostori tudi služili v podporo festivalu samemu. Za nemoten potek festivala tudi skrbi 120 prostovoljcev iz približno 30 držav. Otvoritev festivala bo 27. julija ob 17. uri. Skorajda neprekinjeno festivalsko dogajanje se bo končalo 30. julija ob 16. uri.