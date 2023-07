Animatorji so večinoma študenti

Nekateri študentje v poletnih dneh opravljajo delo animatorja. Na e-Študentskem servisu imajo trenutno na voljo skoraj 100 tovrstnih prostih del na območju celotne Slovenije. Gre za animacijo in varstvo otrok na organiziranih rojstnodnevnih zabavah in drugih dogodkih, počitniško varstvo, poletna letovanja, delo v otroških parkih, izvajanje teambuildingov ter izvajanje aktivnosti za otroke in odrasle v okviru športnih društev.