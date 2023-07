»Aktivistka je sodelovala na demonstracijah, ki so ovirale promet, in ni upoštevala ukazov policije, naj zapusti kraj,« je pisalo v obtožnici. »Res je, da sem bila tistega dne na tistem kraju, in res je, da sem dobila ukaz, ki ga nisem poslušala, vendar želim zanikati kaznivo dejanje,« je Thunberg povedala na sodišču. Svoja ravnanja je zagovarjala v luči podnebnih sprememb. »Po mojem mnenju smo v izrednih razmerah, zato je bilo moje dejanje zakonito,« je dodala po sojenju.

Sodišče je aktivistki dodelilo globo v višini 1500 švedskih kron oziroma približno 130 evrov. Prav tako bo morala plačati 1000 kron oziroma okoli 85 evrov za švedski sklad za žrtve kaznivih dejanj.

Sredi junija se je Greta Thunberg v Malmöju udeležila protesta v organizaciji okoljske skupine Reclaim the Future, ki je v znak nasprotovanja uporabi fosilnih goriv skušala zapreti izhode in vhode v tamkajšnje pristanišče. Takrat je na Instagramu zapisala, da so se odločili, da »ne bodo samo stali ob strani, ampak fizično ustavili infrastrukturo fosilnih goriv«.

Skupine Reclaim the Future medtem vztraja, da kljub pravnim pritiskom ostaja neomajna v svoji odločenosti, da se zoperstavi industriji fosilnih goriv. »Mladi ne bomo čakali, ampak bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi ustavili to industrijo, ki uničuje naša življenja,« je danes poudarila predstavnica skupine.

Že na novem protestu

Le nekaj ur po sojenju se je Thunberg pridružila novemu protestu. Sedela je na cesti in ovirala promet do pristanišča v mestu Malmö. Po približno eni uri jo je policija skupaj s petimi drugimi protestniki na silo odstranila. Policija namerava vseh šest protestnikov obtožiti neupoštevanja navodil policije, istega kaznivega dejanja, za katerega je bila danes obsojena Thunberg.

Greta Thunberg je bila stara 15 let, ko je avgusta 2018 sama začela protestirati pred parlamentom v Stockholmu in od politikov v državi terjati ukrepanje zaradi podnebnih sprememb. Njeni protesti so kmalu prerasli v mednarodno protestno gibanje Petki za prihodnost, ki so se mu ob petkih pridružili mladi po vsem svetu. Redno tudi kritizira vlade in politike zaradi neustreznega in nezadostnega ukrepanja.