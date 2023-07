44 mesecev za gradnjo Emonike

Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno razgrnilo dokumentacijo družbe Mendota Invest za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo kompleksa Emonika City Center med Dunajsko cesto in železniško postajo. Ministrstvo bo morebitne pripombe zainteresirane javnosti na dokumentacijo zbiralo do 31. avgusta.