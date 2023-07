Delodajalci so pri nas začasno izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta, prekinili socialni dialog z vlado, ker da jih ne upošteva, ker se ne drži pravil tega dialoga, ker nočejo bili le statisti. Očitek leti predvsem na dva zakona, o dolgotrajni oskrbi in delovnih razmerjih, ki da sta šla v proceduro sprejemanja, ne da bi se o njiju resno pogovorili na ESS. Prinašata nove finančne obremenitve gospodarstvu, ki je že tako in tako med najbolj obdavčenimi v Evropski uniji in ki je, zavoljo zlasti energetske draginje, vse manj konkurenčno.

Pa je kdo zasledil, da bi delodajalska in gospodarska združenje naslovila vladi kako pikro zaradi dražjih energentov? Da bi kdo od bolj prepoznavnih imen domačega gospodarstva nahrulil Goloba, ker je dovolil, da nam EU prekine dobavo poceni ruskega plina? Kje pa! Lažje se je znašati nad dolgotrajno oskrbo, če se na zunanjo in varnostno politiko gospodarstveniki in delodajalci ne spoznajo dovolj?! Niti besede o napovedi Von Der Leynove in Borrella o dodatnih milijardah evrov za strelivo in orožje za ukrajinske branitelje. Pa gre tudi za naš denar! In koga bo obremenjevalo pospešeno (do 2030) povečevanje izdatkov za obrambo, beri predvsem za nakup orožja in bojnih sistemov, od sedanjega 1 odstotka do najmanj 2 odstotkov BDP, ker so se tako odločili v Washingtonu in Bruslju? Ah ja, v to se ne razumete, gospodje Šimonka, Trobiš, Lotrič, Cvar ter gospa Lah. Veliko bolj se razumete na dolgotrajno oskrbo in na plače zaposlenih. Razumem, toda medtem ko vi za proračunske drobtinice napadate ministra Mesca in vlado v celoti ter prekinjate socialni dialog, vaši kolegi onstran Atlantika, ki proizvajajo tanke, topove, letala, rakete, bombe, strelivo in še kaj, kar potrebujejo netilci in izvajalci vojn, si manejo roke. In njihovi inkasi se štejejo v stotine milijard!

Kdaj streznitev?

Aurelio Juri, Koper